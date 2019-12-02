讲述亲历故事  见证辉煌历程（风从东方来——国际人士谈新中国70年发展成就）

图为傅恩莱（中）在甘肃嘉峪关考察中新合作的农业项目。

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图为凯末尔·巴伊塔什介绍土中友协相关工作。

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图为今年10月，盖瑞·德沃切克参加第五届中国（广东）国际“互联网+”博览会。

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图为2018年7月，温明登在贵州洽谈法中医院合作事宜。

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中国的发展进步为世界创造机遇

（新西兰）傅恩莱

中国的发展超乎想象。世界期待中国继续全面深化改革，进一步扩大开放，推动经济转型升级。对华关系已成为新西兰最重要和最深远的对外关系之一。两国年轻人有机会更好地了解彼此，成为推动双边友好的民间大使

新中关系源远流长，其中人文交流是双边关系的重要内容。我和中国人民的老朋友路易·艾黎都来自坎特伯雷地区，在学校念书时就听过他与中国的故事。这让我对中国充满好奇，也对汉语产生兴趣。上世纪80年代中期，从坎特伯雷大学毕业后，我获得前往西安外国语学院（现为西安外国语大学）教书的机会，便毫不犹豫地来到了中国。

之后，我获得在北京进一步学习和工作的机会，在中国一待就是5年。记得暑假期间，我寄宿在北京后海一座四合院的中国家庭中。每到晚上，大家都坐在院子里乘凉、聊天，我也参与其中。这种交流让我与中国朋友结下了深厚的友谊。

1998年至2002年，我担任新西兰驻上海总领事。去年，我作为新西兰驻华大使再次回到中国。过去的几十年中，我在中国改革开放的不同阶段见证了不同地区的发展，也深入了解了中国的历史、文化和社会。

与我初来时相比，中国的发展超乎想象。如今，中国的经济发展取得巨大成就，人民的生活水平有了大幅度提高，思想观念和精神面貌都有了不小变化。

改革开放40多年来，中国发生了巨大变化，不仅让数亿人口脱贫，中等收入群体数量也大幅增长。中国的发展进步为世界创造了机遇。世界期待中国继续全面深化改革，进一步扩大开放，推动经济转型升级。

新西兰和中国一直保持着重要的互利合作关系。2008年，新中自由贸易协定正式生效。自那时起，两国间的贸易总额快速增长，两国消费者都从中获益。如今，对华关系已成为新西兰最重要和最深远的对外关系之一。今年4月，阿德恩总理访华时与习近平主席会晤，为两国全面战略伙伴关系发展明确了方向。

在科学和研发领域，两国的交流框架不断扩大，涵盖食品、健康和生物医学科学及环境科学等领域。在电影、设计等创意产业领域，新中两国合作潜力巨大，新西兰是第一个与中国签署电视和电影联合制作协议的国家。

2018年，我参加了中国工业合作协会成立80周年纪念大会，很高兴看到这个由艾黎参与创建的组织继续积极发挥作用。这是两国人文交流的典范。新西兰民众对中华文化的兴趣愈发浓厚，每年都会举办新西兰中文周，成千上万的新西兰民众在学习中文。今年早些时候，来自陕西历史博物馆的兵马俑在新西兰蒂帕帕国家博物馆展出。参观者数量远远超过预期，成为该博物馆历史上参观人数最多的外国展览。

今年6月，我再次回到了曾经执教的西安外国语大学，熟悉的校园环境令我倍感亲切。目前，每年有1000多名新西兰学生在华留学，约4万名中国学生赴新留学。两国年轻人有机会更好地了解彼此，成为推动双边友好的民间大使。

今年是新中国成立70周年，我祝愿中国人民拥有一个光明、繁荣、和平的未来。

（作者为新西兰驻华大使，本报记者李欣怡采访整理）

现代化的中国为世界所瞩目

（土耳其）凯末尔·巴伊塔什

用日新月异形容中国的发展变化绝不为过。如今，中国正全面深化改革，推进国家治理体系和治理能力现代化，以新发展理念推动经济高质量发展，中国发展前景继续向好。我相信,中国将继续为世界带来一个又一个惊喜

我曾担任土耳其文化旅游部副部长。工作期间，我时常能接触到中国的文化和旅游资源，逐渐加深了对中国的了解。中国幅员辽阔，自然风光千姿百态，这些美景深深吸引着我。中国也是历史悠久的文明古国，拥有超过数千年的文化传承，不同思想交织融合，共同组成了璀璨的中华文化。随着了解越来越深入，我对中国越来越着迷。

我希望进一步加强土耳其同中国的友好往来及文化交流，便着手创建土耳其—中国友好协会（以下简称土中友协）。1991年，土中友协正式成立，致力于加强土中两国间的政治、经济、文化联系。我多次组织土耳其著名智库专家、学者、企业家、记者等访问中国，也接待了不少来自中国的代表团。

1988年，我第一次访问中国。我在北京住的友谊宾馆是当时条件最好的宾馆之一，房间里现代化设备一应俱全。不过，从宾馆往西约两公里外的地方，还是一片农田。如今，友谊宾馆周边已是北京著名的高校区。此后每一次到访中国，我都能看到很多新变化。记得一位朋友曾对我说，每时每刻，中国城市里都有大楼拔地而起，工厂的产品在更新升级。用日新月异形容中国的发展变化绝不为过。

每次中国之行都给我留下美好而难忘的回忆。我非常喜欢具有中国文化特色的纪念品，中国民乐VCD、传统服饰和各种工艺品总是装满了我回国的行李箱。

2008年，我有幸在鸟巢观看了北京奥运会开幕式。这是我见过的最激动人心、最惊艳的奥运会开幕式，现代高科技手段把古老的中国文化元素一一展现出来。上千名演员出色的表演，让我惊叹于主办方的组织能力，更让我看到了中国人民团结起来拧成一股绳的力量。

中国是人口大国。中国政府不仅解决了广大人民的温饱问题，还让越来越多的民众过上了小康生活。中国这样的发展奇迹，只有在中国共产党的领导下才会实现。改革开放以来，中国经济、文化、教育等各方面迅速发展。中国在世界经济及可持续发展等领域发挥的作用愈加关键。40年前，不少国家的民众对中国知之甚少。如今，现代化的中国为世界所瞩目，也是世界重要旅游目的地之一。

不仅如此，中国人民的精神状态也在不断变化。热情好客是中国人民的美德。今天，在与中国朋友交流时，我感觉到他们比以往更加自信、更加乐观，对国家的发展成就更加自豪。

我已经91岁，一生中关注和经历了新中国发展的重要历程。1949年新中国成立，中国人民真正站起来了。1978年，中国开始实行改革开放，向世界敞开大门。改革开放激发了市场活力，中国开始以惊人的速度迅猛发展。如今，中国正全面深化改革，推进国家治理体系和治理能力现代化，以新发展理念推动经济高质量发展，中国发展前景继续向好。中国特色社会主义道路是中国人民根据实际情况所做出的选择。中国经济和社会取得的巨大发展成就，证明了这一选择是正确的。

近年来，中国的进一步发展以及土中两国的密切交往，让土耳其兴起“中国热”。土耳其各地举办了龙舟赛、中华美食节、中国文化演出等交流活动，吸引了众多当地民众参与。土中友协目前正与土耳其各省市加强合作，希望进一步发展土中两国在各领域的地方交流与合作。

我相信，中国将继续为世界带来一个又一个惊喜。

（作者为土耳其—中国友好协会会长、土耳其发展基金会主席，本报驻土耳其记者王传宝采访整理）

非常看好中国经济的光明前景

（美国）盖瑞·德沃切克

70年来，中国各行各业发生了翻天覆地的变化，中国创造了一个又一个举世瞩目的发展奇迹。当下的中国充满科技创新的活力和包容天下的气度，人民追求美好生活的干劲十足。在经济全球化进程中，中国主动扩大开放将推动世界经济更高质量发展

受中国人民对外友好协会邀请，我有幸参加了庆祝中华人民共和国成立70周年大会。10月1日上午，我参加群众游行中的“人类命运共同体”方阵，和很多来自其他国家的朋友们一起站在漂亮的彩车上。当时的每一个情景都让我终生难忘，这是我人生经历中最难得的一次体验。

随着中国经济实力稳步上升，中国在全球经济中的地位举足轻重。2013年，我所在的美国蓝衫集团要拓展亚洲业务，我毫不犹豫地答应赴华工作。这不仅让我有机会为美中民间交流尽一份力量，也让集团抓住了中国的发展红利。

中国科技创新产业蓬勃兴盛。以信息技术、数字经济为代表的新兴产业发展迅速。在美国上市的中国企业中，不乏科技创新企业的身影。我认为，科技企业对中国经济增长所作出的贡献不可忽视。阿里巴巴、腾讯等一批科技公司不断壮大，为中国经济发展注入新的活力。成千上万的中国年轻人投身创业大潮，类似硅谷的高科技产业集群正在兴起。

70年来，中国各行各业发生了翻天覆地的变化，中国创造了一个又一个举世瞩目的发展奇迹。我认为，不断深化改革、扩大对外开放，是中国实现繁荣富强的重要原因。40多年改革开放的实践，为中国带来资金、先进技术和管理经验，也转变了中国人民的思想观念。在青岛举办的首届跨国公司领导人峰会和在上海举行的第二届中国国际进口博览会，都表明中国主动扩大开放，将开放的大门越开越大，为各国互利合作提供更加优化的营商环境。对外国投资者来说，这是重大利好消息。我非常看好中国经济的光明前景。在经济全球化进程中，中国主动扩大开放将推动世界经济更高质量发展。

我认为，科技和医疗保健等领域将是中国极具投资潜力的重点方向。近年来，中国教育系统不断发展完善，人口素质不断提升。中国越来越重视创新和发明，包括知识产权在内的相关产业都更加完善。

在中国生活的这6年，让我看到一个更加鲜活和立体的中国。当下的中国充满科技创新的活力和包容天下的气度，人民追求美好生活的干劲十足。我的两个女儿曾在中国读书，她们一半的童年时光在北京度过。我希望她们将我们家和中国的情缘一直传承下去。

中国在当今世界舞台上发挥着越来越重要的作用。中国积极参与全球治理，展现出负责任大国的担当。我认为，各国需要更紧密的互动与合作，让地球变得更加美好。

（作者为美国蓝衫集团亚洲区常务董事，本报记者李琰、白紫微采访整理）

希望法中两个文明大国互学互鉴

（法国）温明登

250次来华的经历，让我见证了中国伟大的发展进程。70年的不懈奋斗，让中国焕发蓬勃生机。以人为本、执政为民，这是中国共产党的执政理念，也让中国共产党永葆活力。希望法中两个文明大国互学互鉴，为创造一个更加美好的世界共同努力

我与中国的缘分已有半个世纪之久。250次来华的经历，让我见证了中国伟大的发展进程。

1957年10月，我第一次前往中国，参加在广州举行的第二届中国进出口商品交易会（广交会）。我记得当时展销的商品多是中国各地的土特产品，我们公司采购了香料、竹子、木棉和藤条等原材料。如今的广交会，已经成为中外客商深入交流合作的国际公共平台。仅今年5月结束的第125届广交会，就有来自213个国家和地区的采购商参会，累计出口成交额达1995亿元人民币。

广交会的成长，折射出新中国成立70年来发生的巨大变化，这些变化在工业、农业、贸易、金融、民生等各个领域均有体现。我一直认为，法国必须抓住中国发展的良机。我总是对法国中小企业家说：“你们一定要到中国去！”

上世纪七八十年代，我在联合国工业发展组织驻中国专家组工作，之后在法国对外贸易部担任顾问。彼时，中国刚刚开启改革开放进程，工业、农业等领域缺少技术和人才，但人们生产积极性很高，工厂里、田野间处处能看见热火朝天的工作情景。上世纪80年代初，我曾陪同联合国工发组织项目组去江苏一个村庄考察，调研当地建设巧克力工厂的可行性。经过一番调研，我们发现该村庄并不具备开设巧克力厂的条件，但当地土质不错，适合种植芦笋。我们向相关部门提议在当地发展芦笋种植业。现在，那里已成为中国最大的芦笋生产基地之一，品质优良的芦笋远销欧洲市场。

1996年，法国法中协会在巴黎成立，我担任主席至今。这些年来，我频繁往返于法中两国，促进双方的合作与投资。我曾多次去过贵州。2018年我再到贵州时，发现当地传统工业、生态农业、信息产业等发展得有声有色。今年3月，我们双方就医疗、山地旅游开发和农业技术等领域洽谈了合作意向。9月中旬，我和团队再次前往贵阳，与当地政府签署了共建一所法中医院的合作协议。这就是中国效率！

近年来，“中国制造”的质量和品牌价值稳步提升。法国的医用药剂大部分产自中国，如今越来越多的中国商品开始进入高端市场。

过去几十年中，我见证了中国人民一天天过上好日子。我常在想，为什么中国发展得如此之快？为什么老百姓脸上的笑容越来越灿烂？火车提速、全民医疗、安居工程、教育普及、保护环境……每一项政策的出台和落实都以改善人民生活水平为目的。以人为本、执政为民，这是中国共产党的执政理念，也让中国共产党永葆活力。作为世界上最大的政党，中国共产党以坚定的意志和独特的智慧，带领着近14亿人民勇往直前、共享繁荣。

70年的不懈奋斗，让中国焕发蓬勃生机。中国人民凭借不屈不挠的坚强意志不断拼搏奋斗，战胜各种困难，取得今天的伟大成就。

55年前，戴高乐将军推动法国成为第一个与中国建交的西方国家。如今，中国已经稳居世界第二大经济体，中国在发展自己的同时也担负起更多的大国责任。法国与中国一起在应对气候变化、维护多边主义和促进世界和平等方面深入合作。我今年已经89岁，向法国民众介绍一个全面、真实、立体的中国是我一生的工作。希望法中两个文明大国互学互鉴，为创造一个更加美好的世界共同努力。

（作者为法国法中协会主席，本报记者李琰书面采访整理）

《 人民日报 》（ 2019年12月02日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)