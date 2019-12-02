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“看好中国乳制品市场前景”

本报记者  李志强  宋豪新  刘书文

2019年12月02日05:11  来源：人民网－人民日报
 

　　“这里的酸奶真好喝！”阿联酋迪拜媒体集团记者信德·阿勒萨利姆等“一带一路”新闻合作联盟短期访学班的外国记者，日前来到位于四川邛崃的成都伊利乳业有限责任公司。

　　好喝的酸奶给记者留下印象，伊利的市场规模同样得到外国记者点赞。今年前三季度，伊利营业总收入686.77亿元，同比增长11.98%；净利润56.48亿元，同比增长11.73%，创下新高。“能取得这样的成绩，说明中国乳制品企业具有很强的实力。”突尼斯晨报媒体集团董事长兼首席执行官穆罕默德·沃尔塔塔尼表示。

　　《苏丹人报》记者苏珊·哈里发说，中国乳制品企业的现代化生产方式、卫生的生产环境让人对其产品感到放心。

　　近年来，伊利建立了“全员、全过程、全方位”质量管理体系，覆盖80多个检验单元，检验项目总数达1000多项，实现了从源头到终端的食品安全和质量控制关键点的监测、分析、把控、预防；伊利奶源基地从奶牛出生即建立养殖档案，通过耳标进行严密监测，原奶运输过程实现全程可视化GPS跟踪。黎巴嫩“阿拉伯人看中国”网站总编辑阿里·拉亚认为：“中国对乳制品的质量监管十分严格，这保证了中国乳制品的品质。”

　　阿曼报业集团副总编辑哈穆德·阿勒马赫里兹在品尝完伊利推出的一款无乳糖牛奶后说，这款牛奶解决了亚洲人普遍存在的乳糖不耐受的困扰。

　　伊利将大数据、人工智能、物联网等技术手段应用在产业链各个环节中，实现数字化管理，构建多个领先的技术研发和产学研合作平台，深化营养健康领域的研究，满足不同国家和地区的消费者需求。“中国的乳制品企业十分先进。”埃及《消息报》外交事务部主任侯塞姆·阿卜杜勒阿莱认为。当了解到中国的乳制品已广泛进入新加坡、印尼、泰国、缅甸、越南等国际市场，侯塞姆也表达了希望埃中乳制品企业合作的愿望。

　　参观即将结束时，外国记者纷纷在企业留言墙上留言。“我们看好中国乳制品市场前景。”一位记者这样写道。


　　《 人民日报 》（ 2019年12月02日 16 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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