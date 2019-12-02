埃及观众展示观看中国电影《地久天长》的影票。

本报记者 景 玥摄

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第四十一届开罗国际电影节日前在开罗歌剧院闭幕。来自全球60多个国家和地区的150多部影片参与本届电影节，多部中国影片在电影节不同单元展映并斩获奖项，中国影片受到专业人士和当地民众的一致好评。作为促进文化交流的重要载体，影视作品为促进中埃合作产生积极影响，为两国民心相通搭建了沟通桥梁。

开罗国际电影节始于1976年，是国际A类电影节之一，也是中东和非洲地区重要的国际电影节。在本届电影节上，中国电影《第四面墙》入围主竞赛单元最终获得最佳新作“铜金字塔奖”。中国电影《六欲天》入围国际影评人周单元，中国电影《地久天长》入选官方评选非竞赛单元。

“我们对中国的社会生活有了更多了解”

在中国电影《地久天长》的观影现场，整个放映厅座无虚席。正片结束后，全场观众自发鼓掌，久久不愿离去。埃及观众马哈穆德告诉本报记者：“无论在中国还是在埃及或者世界其他国家，人的情感都是相通的。这部中国电影表达的刻骨铭心的情感，我能够感同身受。”

埃及知名电影导演哈马德·舒沙在接受本报记者采访时表示：“《地久天长》是我看的第一部中国电影，没想到这么惊艳，电影以小人物的命运，展现中国的时代变迁，让我们对中国的社会生活有了更多了解。”

“这部电影给我最强烈的感受就是，真情无界，中国就在身边，心与心之间的距离通过一部电影被紧密联结，因为中国人的喜怒哀乐同样打动我，我能与电影中的主人公共情。”哈马德说。

对于《气球》《第四面墙》等其他多部展映的中国影片，埃及观众在观影后也给予高度评价。他们认为，影片丰富了他们对现实中国的理解，满足了他们对了解真实中国的渴求。在谈到《第四面墙》时，本次电影节评委、摩洛哥制片人拉米娅·什赖比说：“我对影片平行宇宙的设计尤其感兴趣，因为它展示了人生的另一种可能。这是一部让人想去看、能够引发人们讨论的电影。”

“渴望与中国电影人探讨未来合作模式”

采访过程中，有多名埃及导演、电影制片人向记者表达了希望和中国电影人合作的强烈愿望。哈马德告诉记者：“一直想去中国拍一部有关中国的电影。我认为中国这个美丽的国度一定能激发我创作的灵感。”埃及电影导演、制片人穆罕默德·苏莱曼也表示，“埃中两国都拥有悠久历史和璀璨文明，都为人类文明发展和进步做出过重大贡献。为了两国电影人更好地交流互鉴，我们渴望与中国电影人探讨未来合作模式并展开深入对话”。

本届电影节主席穆罕默德·赫夫齐表示：“埃中两国都有着丰富的历史文化和巨大的市场资源，两国影视合作有良好的基础和契机，希望彼此探索更广泛的合作形式，为世界呈现更多文明交融的经典作品。”

本届电影节评委、中国著名女演员秦海璐在接受本报记者采访时表示：“每次参加国际电影节都会和来自各国的电影人展开深入的沟通和交流，他们其实非常渴望与中国合作。这就需要我们依托官方、企业、民间团体等多种渠道，展开影视文化交流，创新国际合作模式、从而畅通合作渠道，增进彼此了解，形成良好互动，推动项目落实。”

“进一步增进埃中两国人民之间的感情”

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。影视作品作为人文交流与合作的重要载体，被称为“铁盒子里的大使”，是促进民心相通的重要桥梁。在共建“一带一路”的推动下，中埃两国在影视领域的文化交流硕果累累。

自2013年首部阿语版中国电视剧《金太狼的幸福生活》在埃及国家电视台播出以来，《媳妇的美好时代》《父母爱情》《北京青年》《辣妈正传》等多部中国电视剧陆续登陆埃及荧屏，屡创收视新高，赢得埃及观众好评。2018年9月，埃及国家电视台第二频道每周四晚播出一部中国电影，连播7周；2018年11月，开罗中国电影之夜拉开帷幕；2019年6月庆祝新中国成立70周年电影展在埃及举行。

埃及文化部文化发展基金会主席法塔希表示，“中国优秀影片在埃及上映，进一步增进了埃中两国人民之间的感情。”娜达是一名影视专业的埃及大学生，她告诉记者：“我太喜欢中国电视剧了，《欢乐颂》《金太狼的幸福生活》《媳妇的美好时代》等我都看过，我还经常和同学讨论剧情，从这些电视剧里，我了解了中国人的生活，很多情节感觉就像是我的生活。”

此外，中埃两国还在文学、舞蹈、音乐、体育等人文交流领域展开了卓有成效的合作。2018年，开罗中国文化中心在埃举办文化活动82场，中埃各界人士广泛参与。去年中国赴埃游客达到40万人次，同比增幅超过30%。

埃及著名影评家易卜拉欣在接受本报记者采访时说，电影作为一种重要的艺术形式，也是促进埃中两国文化交流的重要载体。此次亮相开罗国际电影节的中国电影，深受埃及观众的喜爱，这是中国电影水平不断提高的表现。“这些电影也有力扩大了中国在埃及的影响力和文化传播力，使更多的埃及人喜欢中国、热爱中国文化，希望越来越多的中国电影进入埃及市场。”易卜拉欣说。

（本报开罗12月1日电）

《 人民日报 》（ 2019年12月02日 16 版）

(责编：马昌、岳弘彬)