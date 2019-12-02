“把更多中国故事传遍非洲”

2019年非洲电视节日前在南非约翰内斯堡桑顿会议中心举行。9家中方参展单位组成的中国联合展台，带来涵盖电视剧、纪录片、动漫、综艺节目等百余部参展作品，成为电视节上的亮点。

据悉，相比以前，2019年非洲电视节中国联合展台参展商更加多元。江苏省广播电视总台、央视动画有限公司、内蒙古广播电视台、南京广播电视台、四达时代等在中国联合展台设展，带来百余部优秀作品，包括电视剧《梦在海这边》《欢乐颂》，纪录片《非洲阿木的广州毕业典礼》《穿越坦桑尼亚》和动画片《天眼归来》《熊猫带你看世界，出发！》等。

非洲电视节组委会主席帕特里克在“视听中国 走进非洲”中国节目南非推介会上表示，感谢中国国家广播电视总局多年来对非洲电视节的支持。他说，近年来非洲影视产业快速发展，尤其是付费电视业务进入关键时期。非洲已经开始尝试世界级的合制合拍，希望能获得更多关注和资源投入。

中国联合展台是此次电视节最大的展区之一，空间打通所有参展单位展区，影片海报墙精彩纷呈，设计融合熊猫、长城、天坛等中国元素，引人关注。电视节闭幕当天，记者在中国联合展台看到，仍有不少采购商和传媒从业者在和中方代表洽谈合作事宜。

中国国家广播电视总局办公厅主任吴保安说，期待在非洲电视节搭建的这一平台上，能把更多的“中国故事”传播给世界，也把更多的“非洲故事”“世界故事”带回中国。

伊苏·奥苏伊圭来自尼日利亚，是一家电视台的负责人，他对记者说，“我们对中国的影视内容非常感兴趣，所以我来到这里，希望能认识更多中国朋友，把优质的内容引入我们的电视台，让影视作品促进非中民心相通。”伊苏还提到了中非合作的“万村通”项目，他说，尼日利亚的“万村通”项目不久前竣工，让尼日利亚许多村民能够收看到图像清晰、内容丰富的卫星电视节目，这一项目不仅造福普通民众，还促进了许多当地电视台的发展，“我们有了更多的观众”。

“中国是非洲重要的旅游客源市场，我们希望能与中国媒体合作，通过拍摄旅游纪录片将非洲的美介绍给中国人民，也把更多中国故事传遍非洲。”非洲旅游理事会首席执行官多丽丝·韦费尔说。

据介绍，始于2008年的非洲电视节是非洲地区最具影响力的电视商业展会，是非洲与世界其他地区传媒业沟通交流的重要窗口。本届电视节吸引了来自全球100多个国家和地区的千余名电视从业人员参加。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2019年12月02日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)