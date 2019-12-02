记录时代进步 感知多彩中国

“美好生活的向往——致敬新中国成立70周年图片展”近日在德国柏林开幕。本次展览由中国图片集团主办、中国国际文化影像传播有限公司承办，通过100多幅摄影作品，生动展现了新中国成立70年来百姓生活的变化和经济社会的进步。

欧洲新闻图片社社长席伦贝克在致辞中结合自己多次访华的亲身经历，讲述了中国发生的沧桑巨变。席伦贝克表示，本次图片展向德国观众展示了新中国成立70年来的真实面貌。中国在基础设施建设、教育科技、环境保护等领域积累了丰富经验，为其他国家提供了宝贵借鉴。

中国驻德国大使吴恳在致辞中表示，本次图片展通过中国普通民众的视角，以大量珍贵的历史图片呈现了新中国成立70年来取得的伟大成就，展现出中国人民在奋斗中收获幸福的喜悦，记录中国社会发展和时代进步的历程，有助于世界更好地了解中国的昨天、今天和明天。

在展厅的显眼位置，摆放着一张拍摄于1988年5月的老照片。当时，武汉市为友好城市德国杜伊斯堡市兴建了一座中国园林——郢趣园，照片拍摄者胡旭东用镜头记录下了开园的历史瞬间。在图片展开幕式上，胡旭东与观众分享了有关这座园林的故事：德国老人屈特·沃尔特曾是杜伊斯堡大学的园丁，他当年见证郢趣园开园后，便一直默默组织志愿者维护这座园林，为两国人民的友好情谊添砖加瓦……他的故事，引起在场中外嘉宾的强烈共鸣。

德国小伙子尼克拉斯·多纳特是图片《德国小伙儿的中国快板书情结》的主角，他从小就对中国文化产生了浓厚的兴趣，尤其喜欢中国功夫和乒乓球。上大学后，他学习了东亚政治经济学以及中国语言文学，还娶了一位中国太太，并在岳父的影响下学习打快板。多纳特说：“这次图片展为我们打开一扇了解中国的窗口，希望更多德国人更好地感知多彩中国。”

展览还设有“沙龙角”，参观者在观展之余，可以体验中国茶艺，阅读与中国相关的书籍，增进对中国的了解。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2019年12月02日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)