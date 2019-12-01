“一带一路”旅游合作前景广阔

11月26日至27日，世界旅游城市联合会中亚地区旅游会议在乌兹别克斯坦历史文化名城撒马尔罕市举行。这次会议由世界旅游城市联合会、撒马尔罕州政府及上海合作组织共同主办，主题为“‘一带一路’——旅游合作与发展”。来自10个国家和地区的城市代表、旅游企业代表、投资机构及媒体代表共200余人参会。

这是世界旅游城市联合会第一次在中亚地区举办区域旅游会议，标志着中亚地区旅游发展已经成为国际旅游业界高度关注的地区之一。与会代表认为，“一带一路”沿线国家旅游合作前景广阔。

本次会议旨在加强“一带一路”相关国家及旅游城市之间的互动交流，推动中亚和世界各地旅游业的深度融合和共同发展，不断提升中亚地区旅游对世界旅游的影响力。

中国驻乌兹别克斯坦大使馆临时代办张汶川、世界旅游城市联合会常务副秘书长李宝春、上合组织副秘书长阿科什卡罗夫·努尔兰·索韦托维奇、撒马尔罕州州长图尔迪莫夫、乌兹别克斯坦共和国国家旅游发展委员会副主席达夫鲁科夫·法赫里丁等出席会议并致辞。

中国驻乌兹别克斯坦大使馆临时代办张汶川致辞

世界旅游城市联合会常务副秘书长李宝春致辞

乌兹别克斯坦共和国旅游业发展委员会副主席达夫鲁科夫·法赫里丁致辞

撒马尔罕州州长图尔迪莫夫致辞

上合组织副秘书长阿科什卡罗夫·努尔兰·索韦托维奇致辞

李宝春在致辞中说，据中国社会科学院的数据，2018年中国游客到“一带一路”沿线65个国家双向旅游人数突破3000万人次，比2014年增加了77%。

李宝春说，“预计到2020年，中国与‘一带一路’沿线国家双向旅游人数将达到8500万人次，旅游消费将达到1100亿美元。”

李宝春表示，“举办这次中亚地区旅游会议的主要目的，就是要充分发挥中亚地区旅游资源优势，深度对接‘一带一路’倡议，进一步提升中亚地区旅游在世界旅游体系中的知名度和影响力，把中亚地区打造成为世界最具吸引力的旅游目的地。”

与会代表围绕“中国出境游市场与旅游合作”“旅游投资与区域发展”等主题，深入探讨了在世界旅游全球化发展背景下区域旅游市场的开发及交流合作问题，并针对中亚地区旅游发展中亟待解决的重大问题，提出了建设性意见和建议。

本次会议期间还举办了专题培训和旅游交易会及投资洽谈会，为城市和机构提供资源推介和产品推广的契机。

作为本次大会的主办单位之一，世界旅游城市联合会是由北京倡导发起，携手众多世界著名旅游城市及旅游相关机构，自愿结成的第一个以城市为主体的全球性国际旅游组织。现有会员218个，覆盖世界73个国家和地区及世界旅游全产业链。世界旅游城市联合会的核心宗旨是“旅游让城市生活更美好”，致力于推动世界旅游城市之间的合作与交流。

撒马尔罕是古丝绸之路重要节点城市，也是世界旅游城市联合会的城市会员。作为中亚地区著名的文化古城和旅游交往中心，撒马尔罕市积极响应“一带一路”的倡议，以旅游为切入点，在经济、政治、文化等方面不断深化与“一带一路”沿线国家及地区的合作与交流，为中亚地区旅游融入全球旅游发展体系做出重要贡献。

作为这次会议的主办单位之一，上海合作组织积极推动世界和平与发展，在促进中亚地区国家和城市发展合作方面发挥了重要作用。上合组织成员国拥有丰富的旅游资源和巨大的旅游市场，近年来广泛参与世界旅游重大活动，为促进世界旅游多边合作做出积极贡献。（徐文军）

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