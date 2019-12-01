美式“人权”“民主”极度虚伪

美方悍然将所谓“香港人权与民主法案”签署成法，公然为暴力犯罪分子撑腰打气，公然以国内法粗暴干涉中国内政，公然违反国际法和国际关系基本准则，充分暴露了美方毫无底线的双重标准和虚伪丑陋的霸权逻辑。中国政府和人民坚决反对，全世界正义力量也同声予以谴责。

美方将所谓“香港人权与民主法案”签署成法，乱港之心昭然若揭。其目的根本无关“人权”“民主”，其现实影响更是与“人权”“民主”宗旨背道而驰。香港回归祖国以来，“一国两制”实践取得举世公认的成功，香港居民依法享有前所未有的民主权利。这样的基本事实，美国一些政客戴着意识形态有色眼镜，不仅视而不见，反而刻意诋毁、蓄意破坏。对于香港过去数月来持续发生的激进暴力犯罪行为，他们罔顾事实、颠倒黑白。在他们眼里，香港暴力犯罪分子疯狂打砸、肆意纵火、瘫痪交通、暴力袭警、残害市民，竟然成了“一道美丽的风景线”。他们公然为这种任何文明和法治社会所不容的暴力犯罪行为摇旗呐喊，已丧失了最起码的公义和良知。

美国一些政客把“人权”“民主”口号喊得震天响，动辄指责他国侵犯人权，却对本国严重的人权问题熟视无睹。众所周知，美国人为制造的人权灾难早已比比皆是。眼前最典型的例子，便是美国移民政策骤变在美墨边境酿出的人道灾难：成千上万的难民被强制骨肉分离，数万儿童被关押在肮脏狭小的房间，承受着可能给其幼小心灵造成严重损害的苦难。种族歧视、性别歧视、枪支暴力、暴力执法……大量人权痼疾在美国社会根深蒂固，且在美国社会政治极化的大背景下丝毫看不到解决希望。更加凸显美式“人权”“民主”虚伪本性的是，美方一再以霸道手段抵制、威胁联合国等国际组织对其人权状况的监督，甚至退出联合国人权理事会。美国自身的人权纪录如此劣迹斑斑，却摆出道貌岸然的模样，到处挥舞“人权”大棒，贼喊捉贼，造谣生事。

美方拉着“人权”“民主”的橡皮尺，满世界招摇，在国际事务中主打“人权外交”“民主外交”，其真实用意根本不在于人权、民主，而是挂羊头、卖狗肉，以人权、民主的幌子掩盖其不可告人的险恶用心。世人看得很清楚，美式“人权”“民主”给阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等国带去的是什么，是战乱、动荡，是大量平民死亡、难民潮涌的人间惨剧，甚至导致恐怖组织借机坐大。事实一再证明，美方以“人权”“民主”之名，行破坏干预之实，是国际规则和秩序的破坏者，是全球人权民主事业的搅局者，是当今世界许多人道主义灾难的制造者。

美方故伎重施，在香港操弄“人权”“民主”双重标准。这部遭到包括香港同胞在内的全中国人民声讨的法案，充斥着偏见和傲慢、恐吓和威胁。其根本目的就是要破坏香港繁荣稳定，破坏“一国两制”伟大实践，破坏中华民族实现伟大复兴的历史进程。美方的这一企图，纯属枉费心机，打错了算盘。美方的拙劣表演，只会让世人进一步认清其险恶用心和霸权本质，只会让中国人民更加人心凝聚、众志成城。香港的前途和命运始终掌握在包括香港同胞在内的全中国人民手中，没有任何力量能够阻挡中华民族实现伟大复兴的步伐。

《 人民日报 》（ 2019年12月01日 01 版）

(责编：贾文婷、杨牧)