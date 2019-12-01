首家人类命运共同体研究院在京成立

人民网北京11月30日电 （记者范敬宜） 11月29日，全国首家人类命运共同体研究院在中国传媒大学成立。该研究院旨在促进人类命运共同体理念的全球传播，增进其他文明对中国发展道路的理解，助推世界文明交流互鉴。来自联合国教科文组织、中国、德国、巴西、黑山共和国、坦桑尼亚等国家的外交使节、学者和企业家等嘉宾出席仪式。

中国传媒大学党委书记陈文申在致辞中指出，系统研究人类命运共同体思想并用来指导各项工作是教育部“双一流”学科建设大学的责任。中国传媒大学成立人类命运共同体研究院，将系统化研究人类命运共同体思想，推动这一思想的全球传播，为促进不同文明交流互鉴作出贡献。

联合国教科文组织驻华代表处信息与传播处国家项目官员曾庆怡表示，人类命运共同体理念有利于促进人类和平、稳定和共同繁荣。希望人类命运共同体研究院搭建真诚平台，协助我们找到应对各种全球挑战的方法。

国际传播学会（ICA）主席特里·弗卢在书面致辞中表示，人类命运共同体研究院可以成为独特的多边合作平台，促进学者间相互学习，推进数字时代全球治理创新。

德国文明对话研究院首席执行官吉恩·克里斯托夫·巴斯认为，人类命运共同研究院将提供机会让我们去思考通过新的框架促进国际合作。期待与人类命运共同体研究院就重要的全球性议题展开学术合作，共同探索全球化的根本价值。

黑山共和国驻华大使馆大使达尔科·帕约维奇认为人类命运共同体研究院是共建“一带一路”框架下的的重要发展，希望其成为加强全球治理的国际学术平台。

成立仪式上，中国传媒大学校长廖祥忠为人类命运共同体研究院特约顾问、特约研究员颁发聘书，并与合作单位签署合作交流备忘录。

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