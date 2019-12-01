英国和荷兰发生持械行凶案 英警方以恐袭性质调查

英国首都伦敦和荷兰城市海牙11月29日分别发生持械行凶事件，至少2人死亡，6人受伤。

英国警方以恐怖袭击性质调查伦敦的行凶事件。

【又是伦敦桥】

伦敦警方当天将近14时接到报案，说有人在市中心伦敦桥附近行凶。警察赶到，击毙一名嫌疑人。

伦敦警察局长克雷茜达·迪克说，袭击始于伦敦桥北端附近一座建筑，2人遭嫌疑人刺死，3人受伤。

迪克说，伦敦“又一次成为恐怖袭击目标”，警方将全力调查这一事件，查找嫌疑人是否有同谋。

英国警方反恐事务主管尼尔·巴苏说，嫌疑人身上有假爆炸装置，当场遭警察击毙。警方正以恐怖袭击性质调查这一事件。

2017年6月3日，3名袭击者驾驶汽车在伦敦桥冲撞行人，随后下车持刀行凶。8人在这一事件中死亡，48人受伤。极端组织“伊斯兰国”宣称发动袭击。

【凶嫌有前科】

依据巴苏稍后所发声明，嫌疑人名为奥斯曼·汗，28岁，2012年被判处恐怖主义罪名成立，2018年12月有条件获释。

《泰晤士报》以多名消息人士为来源报道，嫌疑人同意佩戴电子追踪器后获释。

巴苏说，嫌疑人在伦敦桥北端附近建筑里参加一场活动时行凶。《泰晤士报》报道，那是一场犯罪学主题会议。

英国首相鲍里斯·约翰逊说，他一贯认为，“允许严重暴力犯罪人员提前出狱是错误”，“对危险犯罪分子，尤其是恐怖分子执行相应刑罚非常重要”。

【民众斗凶嫌】

警察赶到现场以前，多名民众与嫌疑人搏斗并制伏他。

社交媒体上的一段视频显示，一名男子把嫌疑人压在身下，多名警察在旁边持枪瞄准，继而把那名男子拉开，随后传出两声枪响。另一段视频中，一名男子从嫌疑人身边跑开，手持一把长刀，看似夺取自嫌疑人。

史蒂维·赫斯特告诉英国广播公司，他和一些人与嫌疑人搏斗。“大家试图把他压在地上。我看见那把刀仍然在他手里，所以我用脚踢他的头。大家都在这么做，想迫使他扔掉刀。”

伦敦市长萨迪克·汗称赞民众表现“令人惊叹的英雄主义”举动。

【海牙伤3人】

伦敦袭击发生后数小时，荷兰海牙发生持械袭击事件，3人受伤。

袭击大约19时45分发生在海牙一条主要购物街一家商店外，一名男性嫌疑人持械行凶。视频显示，民众恐慌奔逃，发出尖叫。

3名未成年人在这起事件中受伤，在医院治疗后出院。

警方暂时没有给这起事件定性，正在搜寻嫌疑人。美联社援引警方发言人的话报道，现在不能确定这是恐怖袭击。

依据警方描述，嫌疑人皮肤偏黑，卷发，年龄40至50岁。

荷兰先前多次发生恐袭，当局挫败一些恐袭图谋。今年3月，一名土耳其裔男子在乌得勒支市一辆电车上开枪，打死4人。

警方11月25日逮捕两名嫌疑人，指控他们试图发动自杀式和汽车炸弹袭击。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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