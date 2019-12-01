成都期待中日韩合作转型升级

【环球时报报道 记者 张旺】韩联社日前援引韩国产业通商资源部的消息称，中日韩自贸协定(FTA)第十六轮谈判于27日在首尔举行。这是中日韩三国共同参与的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的文本谈判11月初全部结束之后，三方首次举行自贸协定谈判。在本轮谈判启动前、RCEP领导人会议结束后，《环球时报》记者随“2019中日韩记者联合采访”活动前往成都，以管窥三国经贸往来与合作。

虽然地处中国西南腹地，相比沿海城市，与日韩之间并没有显著的区位联系优势，但成都与两国的经贸往来依然紧密。据成都市商务局提供的数据，今年1-9月，成都实现进出口总额4156.1亿元人民币，同比增长18.6%。其中，日本和韩国分别是成都第五和第八大贸易伙伴，同期进出口数字分别为227.9亿元和136.2亿元。成都对日出口主要是平板电脑、笔记本电脑、中草药、钨制品等，进口主要是汽车零部件;对韩出口主要是服装、鞋类、电子元器件，进口主要是家用摄录一体机、芯片、有机化学品。截至2019年9月，日本是成都第四大投资国，外商直接投资19.53亿美元，主要集中在工业制造业和商业零售业;韩国是成都第七大投资国，FDI6.22亿美元，主要集中在制造业、房地产、金融、商业零售等。

与日韩有如此密切经贸往来的成都，自然对中日韩FTA签署充满期待。成都也在积极打造自身，欢迎各方人才。成都市商务局相关负责人对《环球时报》记者表示，为了让各地人才愿意留下，成都瞄准国际化，比如餐饮方面，中餐、日餐、韩餐、西餐在当地应有尽有，再加上四通八达的交通，教育文化医疗等服务业的开放，成都致力于成为一座世界级城市。成都维纳软件股份有限公司副总裁陈铸对《环球时报》记者说，公司自成立在成都已有十多年，成都无论物理环境还是服务环境在全国均位居前列，且在政策、人才等方面都具有优势。他愿一直在成都发展。

随着中国开放水平越来越高，产业不断升级，成都现在是有所为有所不为。成都市商务局相关负责人介绍说，该市聚焦城市核心战略功能，打造“5+5+1”重点产业体系，即以电子信息、装备制造、医药健康、新型材料和绿色食品五大产业为重点，着力发展会展经济、金融服务业、现代物流业、文旅产业和生活服务业五大重点领域，进一步发展新经济培育新动能。

“日本曾抓住中国改革开放的第一波机遇，在中国占领很大市场。”成都市商务局相关负责人对《环球时报》记者表示，“但进入21世纪，日本产业升级较慢，再加上中日互信不时出现波动，导致日本企业在华受到影响，但总的合作势头是谁也阻挡不了的。他强调，未来中日经贸合作，应转型升级。”比如，继中韩创新创业园落户成都高新区后，中日产业园也选址成都;伊藤洋华堂在成都不拘泥于传统门店销售，而是开展电子商务。

除聚焦中日韩三国经贸，成都也把目光投向第四方市场。东盟已成为成都外贸经济的一大亮点。今年前三季度，成都对东盟进出口总额增长21.6%，东盟已成为成都第一大出口市场。成都市商务局相关负责人表示，中日韩联系日益紧密，现在需要换挡，改变合作方式，拓宽合作领域。东南亚和中日韩都是亚洲颇有增长潜力的板块，而成都恰恰与这两个板块高度融合。

成都虽在中国是内陆城市，但从全球来看处于枢纽位置，从欧洲到澳洲再到东南亚，成都是所有航线中最好的中继站。成都市商务局相关负责人表示，“一带一路”倡议2013年提出后，四川提出“突出南向、提升东向、深化西向、扩大北向”的战略方针。成都既是四向拓展的起点也是支点。成都也有自己的战略，即高水平建设西部国际门户枢纽、内陆经济开放高地，全面融入、主动服务“一带一路”，服务国家开放大局，服务区域协同开放，服务城市总体开放，服务在蓉企业长远发展。

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