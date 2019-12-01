“我将继续书写中国，传播中国”（书写新中国故事）

《中国的觉醒》

《中国：需要了解什么》

里约热内卢一角俯瞰。

张远南摄

古香古色的屏风、精美的中国画、各式摆件……走进巴西著名记者卡洛斯·塔瓦雷斯位于里约热内卢的家，仿佛到了一座东方博物馆，中国元素随处可见。在书房的办公桌上摆放着一面五星红旗，他常常说：“虽然我是巴西人，但我有一颗中国心。”

塔瓦雷斯是第一批关注和接触新中国的巴西记者。1971年，塔瓦雷斯敏锐地捕捉到中国蕴藏的巨大潜力，发表了他的第一篇关于中国的长篇报道。此后，他共出版10部关于中国的著作，发表了上千篇文章，成为名副其实的中国问题专家。许多巴西人因为他的文字认识中国、走近中国。

时至今日，95岁高龄的塔瓦雷斯依然思维敏捷、笔耕不辍，孜孜不倦地向巴西介绍中国。当老先生翻开早已泛黄的书卷，岁月赋予了这个画面别样的厚重与温柔。透过他的讲述，一个巴西人眼中历经变迁，取得巨大发展成就，不断走向开放、发展的新中国清晰地呈现在眼前。

“访问中国不仅是记者编辑的梦想，更是很多巴西人的愿望”

“你觉得中国会持续发展，成为世界强国，并且对巴西有所帮助吗？”1990年，塔瓦雷斯作为记者提出想应邀访问中国时，他的上司、时任巴西环球传媒集团董事长罗伯托·马里尼奥向他这样提问。塔瓦雷斯没有丝毫犹豫就脱口而出：“我对此深信不疑！”近30年过去了，塔瓦雷斯对这一幕记忆犹新，“我说的没错吧。”他脸上露出欣慰的笑容。

1990年，对塔瓦雷斯来说颇为特殊。这一年，他第一次踏上了中国的国土，并出版了第一本关于中国的著作《中国的觉醒》。该书分25个章节全面介绍了包括中国历史、改革开放、外贸、经济特区等多方面的内容。他写道：“就我访问中国的印象来看，中国人民已经意识到他们所拥有的光明未来。每一天，中国都在发生令人惊叹的发展和进步……访问中国不仅是记者编辑的梦想，更是很多巴西人的愿望。”

书中还记录了塔瓦雷斯在中国的一些见闻：“从南京到上海，坐火车需要4个小时。非常舒适，有空调，还播放着西方古典音乐。吧台里冷饮、茶应有尽有。中国导游毫不掩饰自豪之情，‘从火车头到最后一节车厢都是中国自己制造的’。”

“当我最近一次去中国时，那里已经变化得让我辨认不出。公路、铁路、地铁等交通领域的变化最为令人吃惊。尤其是中国高铁，平稳高速，出口外国，在全球都处于领先地位，是中国持续高速发展的代表产物。”塔瓦雷斯说：“我从上世纪70年代开始研究中国，一直对中国的发展充满信心。能够亲身见证中国的伟大变迁，我十分自豪。”

“我希望通过我的作品，让巴西政府和民众对中国的发展有客观清晰的认识”

“1992年，时隔两年后我又一次来到了中国，北京在各个行业展现出的变化令人印象深刻。长安街两边的高楼拔地而起，很多现代化的宾馆和国际化企业的总部坐落于此。路上车水马龙，街上的国际品牌引人注目。购物中心里，商品种类丰富、齐全，这也是中国人民生活水平不断改善的确凿证据。”

塔瓦雷斯在书中写道：“我们都看到，在中国共产党的领导下，中国遵循不断调整的规划取得了显著发展，人民生活水平得到提高。”

塔瓦雷斯认为，从改革开放到现在的40多年间，中国从未停止扩大对外开放的脚步，不仅发展了自己，也造福了世界。“然而，仍有一些西方人士戴着有色眼镜来观察中国发生的一切，这是不对的。”塔瓦雷斯说：“中国找到了适合自己的、独特的发展道路，这条道路能让几亿人民摆脱贫困，生活水平得到显著提高，事实证明中国取得了成功。”

几十年来，塔瓦雷斯从未停下书写中国的脚步，他的文字成为巴西民众了解中国的窗口。他让巴西商界看到中国市场的巨大潜力，不少巴西商人专门找到他，向他请教如何参加广交会以及如何进入中国市场等问题。

“大家喜欢我的书，很大程度上是因为对中国取得的伟大成就感兴趣。我希望通过我的作品，让巴西政府和民众对中国的发展有客观清晰的认识。中国在经济、教育、科技等很多领域都值得我们学习借鉴，毫无疑问，巴西应汲取中国发展的成功经验。”塔瓦雷斯说。

“为什么说我有中国心？因为我对中国人民充满爱和敬意”

“我一直渴望再次访问中国，可是年龄问题总让大家担忧。”塔瓦雷斯苦笑着耸了耸肩。在他最近一次访华期间，组织方安排了两名医护人员陪同，让他倍感暖心。

即便难以再次访华，塔瓦雷斯仍坚持通过互联网关注地球另一端的中国正发生的一切。“每天起来必做的事情就是阅读与中国有关的新闻”，不断的积累让他在写作时游刃有余。每过一两周，他的专栏文章就会通过巴西外国记者协会发送到每一位成员的邮箱，其中包含大量有关中国的主题，“向外界展示一个真实的中国，是我一直以来坚持阅读、坚持写作的重要原因。”

自1971年到现在，塔瓦雷斯与中国的缘分已跨过了近半个世纪。他见证了1974年中国和巴西建立外交关系，见证了两国在各领域的合作不断深化，更见证了中国不断走向繁荣富强。他用妙笔书写了心中对中国的热爱，源源不断的作品勾勒出这位巴西老人炽热的中国心。

“为什么说我有中国心？因为我对中国人民充满爱和敬意。”塔瓦雷斯认为，中国人民具有爱国、勤劳、善良等优良品质，这是中国取得伟大成就的重要原因。“中国历来是爱好和平的国家。尽管经历了战争和苦难，但当我来到中国，和当地人交流时发现，他们依旧和谐友爱，能够正确理性地看待历史，不沉湎于过去，着眼未来，努力奋斗，这实在难能可贵。”

2010年，塔瓦雷斯被授予“中拉友谊奖章”，以表彰他为增进两国人民间的相互了解作出的积极贡献，他对此十分珍视，“我将继续书写中国，传播中国。”

临行前，塔瓦雷斯向我展示他收藏的陶瓷、脸谱、毛笔等中国物件。他小心翼翼地一一拿起并讲解物品的来历与其中的故事。他说：“这些都是我与中国和中国人民深厚感情的见证。我已经上年纪了，也没有子女，近期准备把这些都捐赠出去，让它们发挥更大的作用，让更多的巴西人走近中国。”

《 人民日报 》（ 2019年12月01日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)