“让绿色发展理念更加深入人心”

国际展览局第166次全体大会日前在法国巴黎召开。中国代表团就北京世园会向大会做总结性报告。国展局及各成员国称赞北京世园会是历史上最成功的世园会之一，创下级别最高的世园会A1类世园会官方参展者数量纪录，并为其他国家举办世园会起到了示范引领作用。

筹办历时7年，会期运营162天，110个国家和国际组织参展，共举办3284场活动，934万中外观众参观……一组数字带领与会代表们回顾了北京世园会的举办盛况。中国代表团在发言中表示，中国政府高度重视北京世园会筹办工作，举办世园会彰显了中国政府和中国人民对建设美丽中国的承诺和对推动全球生态文明建设作出的积极努力。

国展局中国首席代表、中国贸促会副会长张慎峰表示，北京世园会诠释中国绿色发展理念，展示美丽中国的建设成果，推动各国开展生态文明建设成果和理念交流合作。中国将进一步利用好北京世园会留下的宝贵财富，使其发挥更大作用。

北京世园局常务副局长周剑平和中国花卉协会副秘书长彭红明陈述了北京世园会的举办情况和在国际招展、展览展示、文化交流、国际合作、绿色发展理念传播等方面取得的主要成果及后续利用的有关安排。

“北京世园会的成功举办，为我们提供了许多可以学习和借鉴的经验。”卡塔尔代表团在大会上就2021年多哈世园会筹备情况作进展报告时表示，卡塔尔在北京世园会期间举办了“卡塔尔国家日”活动，得到了中方大力支持。北京世园会为各国在环境与气候变化方面加强合作提供了重要平台。

“北京世园会精彩绝伦，取得巨大成功，是世界园艺博览会历史上最好的一届盛会。”国展局秘书长洛塞泰斯对本报记者表示，北京世园会不仅有种类繁多的展园和丰富多彩的文化活动，还展示了改善环境、保护自然的最新技术和创新理念，为各国深化绿色合作开拓了新机遇，也为世界留下一笔宝贵的绿色财富。“北京世园会让绿色发展理念更加深入人心，中国为推动全球生态文明建设作出巨大贡献。”

（本报巴黎11月30日电）

《 人民日报 》（ 2019年12月01日 03 版）

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