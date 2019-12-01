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“为见证中国发展成就感到自豪”

——访联合国开发计划署副署长穆拉德·沃赫拜

本报记者  敬  宜

2019年12月01日05:13  来源：人民网－人民日报
 

　　“联合国开发计划署一直坚定支持中国的发展和改革事业。我们为见证中国发展成就感到自豪。”近日，联合国开发计划署副署长穆拉德·沃赫拜在接受本报记者采访时如是表示。

　　减贫是联合国重要的可持续发展目标。在沃赫拜看来，中国在消除贫困方面取得了“历史性成就”。按照现行农村贫困标准计算，中国农村贫困人口从1978年的7.7亿人，下降到2018年的1660万人。“中国在可持续发展方面取得的进展，也是对世界可持续发展事业的巨大贡献。在过去40年里，中国实现的减贫人数超过全球脱贫人口总数的70%。”

　　经济增长是减贫的重要前提。从1952年到2018年，中国国内生产总值从679.1亿元跃升至90.03万亿元，实际增长174倍，稳居世界第二大经济体地位，占世界经济比重达15%左右。“这是人类财富和收入的巨大增长。”沃赫拜说。

　　据统计，1990年，世界上超过1/3的人生活在极度贫困中。现在，这一比例只有约10%，是有记录以来的最低水平。沃赫拜指出，全球化不仅极大促进了国际贸易和投资流动，带动了世界经济增长，加速了技术和管理经验的创新，还增进了互联互通，帮助发展中国家消除贫困、发展经济。

　　沃赫拜认为，中国政府制定了切实的减贫目标，通过坚定行动贯彻落实，这是中国取得巨大减贫成就的关键因素。不仅如此，中国在实现自身发展、消除贫困的同时，也为其他国家的减贫事业作出了重大贡献。“通过南南合作，中国的发展经验帮助了其他发展中国家应对挑战。”

　　联合国开发计划署提出的人类发展指数结合了人均收入、预期寿命和两个教育水平指标，是人类发展水平的重要参考。中国的人类发展指数从1990年的0.502上升到2017年的0.752。

　　中国国际进口博览会是中国积极推动经济全球化、推动建设开放型世界经济的重要举措，联合国开发计划署是进博会重要合作伙伴之一。沃赫拜表示：“进博会为国家、地区和企业间增进相互了解、开展经贸投资合作、交流技术解决方案、分享知识和实践经验等提供了重要平台，为实现可持续发展提供了助力。”

　　沃赫拜表示，联合国开发计划署将积极支持中国进一步参与全球合作，把中国的经验介绍给其他发展中国家。“开展三方合作，结合中国、伙伴国和联合国开发计划署的经验，能够产生更大影响。通过借鉴中国的成功发展经验，实现联合国可持续发展目标的进程有望加快。”


　　《 人民日报 》（ 2019年12月01日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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