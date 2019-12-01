“阿布扎比之光”光伏电站项目全景。

项目公司供图

项目总控室内，中外员工一起调试设备。

本报记者 周 輖摄

■“阿布扎比之光”占地面积约7.8 平方公里，总规模1177 兆瓦，是目前全球最大的单体光伏电站。

■ 该项目可以满足超过9 万人的用电需求，预计每年减排二氧化碳100 万吨，相当于减少20 万辆汽车行驶一年的排放量。

■“在光伏发电领域，中国技术和产能已经处于世界领先地位，一系列中国品牌越来越为国际社会所熟知。”

从阿布扎比市区沿着E20号公路向东行驶，很快便来到无人居住的沙漠地带。持续行驶约120公里，一排排整齐挺立的光伏面板在广袤的黄沙之中逐渐清晰，在蓝天下迎着太阳格外耀眼。

这就是目前全球最大的单体光伏电站——“阿布扎比之光”。该项目由中国晶科能源有限公司、日本丸红株式会社和阿布扎比水电局三方组建的合资公司（以下称“项目公司”）建设，依托中国产品和中国技术，于今年初投入商业运营后效益显著。

“为参与其中的当地企业提供了宝贵经验”

从市区到项目短短一个多小时的车程，项目公司公关经理纳迪尔已经接到好几个咨询项目的电话。“都是之前从没联系过的人，他们总能通过各种方式找到我的电话号码。”纳迪尔说，“电站刚刚投入运营不久，希望登门学习经验和开展合作的公司已经络绎不绝。连周末都常常有人来电。”

纳迪尔所言不假，“阿布扎比之光”占地面积约7.8平方公里，总规模1177兆瓦，是目前全球最大的单体光伏电站，自项目招标起就吸引了行业内的高度关注。阿联酋通讯社报道称，投入商业化运营后，该项目可以满足超过9万人的用电需求，预计每年减排二氧化碳100万吨，相当于减少20万辆汽车行驶一年的排放量。

“没有中国技术的参与，我们的项目进度可能会减慢很多。”刚进入项目园区，项目公司总经理豪尔赫·佩雷亚就向本报记者主动介绍起来。豪尔赫说，不管是项目建设还是运营，员工大多是从当地招聘。“中国公司作为项目业主之一，把就业机会留给当地的同时，提供的经验和指导为项目的成功实施帮了大忙。”豪尔赫举例说，中国晶科能源对太阳能面板采取了创新的“之”字形排布，在有限的土地上优化了工程设计，从而实现了竞标者中最大的发电量。项目施工则由20余家阿联酋当地及外国企业共同参与，由中方派出的人员指导，高峰时大约2900人同时在现场作业。“项目不仅丰富了阿布扎比能源供应，更为参与其中的当地企业提供了宝贵经验。”

“为我们解决了在沙漠中维护设备的难题”

烈日下，几名工人正在调试光伏面板上的清洁装置。阿布扎比项目位于世界上辐照度最高的地区，拥有极为优越的光照条件。但由于地处沙漠又常有大风，面板很容易被沙土覆盖，如果采用人工清理，工程量将非常巨大。

“同样是来自中国的智能运维机器人为我们解决了在沙漠中维护设备的难题。”项目运营经理穆罕默德·马尔杜介绍说，调试完成后，在总控制室就能控制机器人在太阳能面板上来回移动进行清扫，每天启动一至两次即可保证面板正常工作，极大节省了人力物力。“这家机器人制造商来自北京，我们在决定与其进行合作时几乎没有犹豫——由于太阳能面板规格不同，市面上很多外国公司都不能及时满足我们的需求，但中国公司立即为我们定制了相应长度的产品，效率和效果都让人非常满意！”

值得注意的是，晶科能源也是项目太阳能组件的唯一供应商，项目中所使用的320万块光伏面板都是中国制造。“产品的性价比是我们考虑的唯一标准。”有着20多年光伏项目管理经验的豪尔赫对本报记者坦言，在选择组件时他也从未想过为中国产品“开绿灯”，“中国生产的组件不仅性能优越、价格合理，而且短时间内就能满足我们的订单需要。面对这么大规模项目的需求，别的公司都回复‘只能试一试’，唯有中国公司告诉我们‘没问题’！”

“为各行各业的人才提供施展才能的舞台”

为了降低对传统能源的依赖，实现能源供应多样化，阿联酋政府十分重视发展清洁能源。为此，阿联酋制定了“2050能源战略”，目标是到2050年实现50%的能源供应来自清洁能源。阿布扎比水电局主席穆罕默德·哈桑·苏维迪表示，“阿布扎比之光”的建成标志着阿联酋向实现“2050能源战略”迈出了坚实的步伐，也成为多国合作的成功范例。“中国技术成就绿色能源梦想。”

成片的发电设施从漫漫黄沙里拔地而起，只用了短短一年多时间，在光伏领域从业十多年的穆沙那·巴赫杰对此惊叹不已。穆沙那是晶科能源在中东北非地区的项目开发经理，负责与“阿布扎比之光”项目进行对接。“在光伏发电领域，中国技术和产能已经处于世界领先地位，一系列中国品牌越来越为国际市场所熟知，这也是我加入中国公司的原因。”他告诉本报记者，自己在晶科能源已经工作了7年，中国同事善于开拓，认真可靠，与他们共事收获很大。“‘一带一路’倡议不仅把中国的前沿技术和优质产品带到沿线国家，各类重大项目也为世界创造出大量机会，为各行各业的人才提供施展才能的舞台。”豪尔赫说。

晶科能源副总裁钱晶在接受采访时表示，“一带一路”倡议为光伏企业在海外投资提供了更多机会，为企业走出去明确了方向、提振了信心、降低了风险，光伏发电在“一带一路”沿线国家大有可为。日本丸红株式会社发言人对本报记者表示，与晶科能源的紧密合作让三国在“阿布扎比之光”项目上取得成功，造福当地民众。晶科能源等中国企业在光伏领域有着深入的研究，近年来快速发展，获得了越来越多的国际认可。“我们期待能与中国公司在‘一带一路’沿线国家，特别是中东、非洲和亚洲等地区开展更多合作。”

（本报阿布扎比电）

《 人民日报 》（ 2019年12月01日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)