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美众议院前议长金里奇新书：美国的失败不能归咎于中国

2019年11月30日12:54  来源：参考消息网
 

参考消息网11月29日报道 香港亚洲时报网站11月28日发表美国经济学家戴维·戈德曼的文章称，美国众议院前议长纽特·金里奇在他的新书《特朗普对阵中国：面对美国的头号威胁》中提出，美国的大多数问题不是中国的错，而是美国自身的问题。

文章称，这位共和党元老兼特朗普的顾问没有将美国的问题归咎于中国，而是对美国的失败提出了严厉批评。他指出：“美国必须采取诸多举措，这反映了美国的失败。美国的一些最大失败和弱点不能归咎于中国。相反，我们必须审视我们自身以及我们自己的错误和失败。在令我们的制度现代化并对其进行改革方面，我们背负重担。”

文章节选书中部分内容称，这些是金里奇对美国的短视、自满和腐败所进行的冗长且深刻的控诉。例如：

“2017年，巴尔的摩有89%的八年级学生无法通过数学考试，这不是中国的错……”

“在义务教育阶段和大学阶段学习数学和科学的美国人太少，以至于无法为研究生院输送大量未来的美国科学家，这不是中国的错……”

“面对中国理科研究生的大幅增加，政府未能恢复像1958年《国防教育法》那样的项目，这不是中国的错……”

“我们国防机构的运作方式催生了德怀特·艾森豪威尔总统曾予以警告的那种‘军工复合体’，这不是中国的错……”

“美国国家航空航天局官僚主义严重，经费很不稳定，这不是中国的错……我们完全有理由相信中国正在迅速赶上，并有可能超过我们。这是因为我们，而不是因为他们……”

“在华为努力成为世界领导者的11年中，老牌的美国电信公司官僚主义严重，地位稳固，未能为5G制定一项全球战略，这不是中国的错……”

文章称，这位众议院前议长是特朗普核心集团的一员，对于总统，他只能说好话。然而，他用30页翔实的内容谴责了美国在5G方面的不作为。

金里奇指出，与中国华为公司的竞争是一场“对未来具有决定性的地缘战略竞争”，在这场竞争中，华为居于领先，因为它能“提供更好的价格……同时提供更好的服务，并部署更先进的设备……中国最有可能赢得这场推出5G移动基础设施的新兴全球竞赛……自2015年以来，中国在无线基础设施方面的投入比美国多80亿至100亿美元……这场竞赛及其结果上升到像20世纪的‘曼哈顿计划’和登月等项目那样的水平”。

文章称，金里奇真正希望的是让美国改弦易辙。

他警告说，如果西方文明衰落了，那不会是因为中国实行了一套不同的制度，而是因为西方人对它失去了兴趣。

文章称，金里奇希望美国能从自满中醒来，实现国家复兴。他得出结论称：“美国任何渐进的反应都将失败。中国的体制如此庞大，势头如此强劲，只有美国政策的重大调整和美国新机构的发展才能让我们应对挑战。美国需要新的能源、资源、规则和决断力，以便在技术领域进行投资并取得成就，获得新的市场，并建立更广泛的联盟。”

文章指出，金里奇的论述中并未包含移民政策。正如得克萨斯农业与机械大学教授爱德华·多尔蒂去年撰文所称，复兴美国的研发工作需要大批外国人才——中国、印度、伊朗或俄罗斯人才。多尔蒂认为，考虑到亚洲各国政府为吸引最优秀国民回国所做的努力，这是一种不稳定的状况……如果我们要依赖亚洲人才，那么我们就必须把最优秀的人才留在美国，不惜一切代价。

美国众议院前议长纽特·金里奇（美国《华盛顿时报》网站）

(责编：杨光宇、曹昆)
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