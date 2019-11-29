原标题：“中非合作论坛—减贫与发展会议”聚焦非洲减贫

新华社坎帕拉11月29日电（记者张改萍）2019年“中非合作论坛—减贫与发展会议”28日至29日在乌干达首都坎帕拉举行，来自中国、非洲国家和国际组织的150多名代表与会，交流减贫和发展经验。

乌干达总统约韦里·穆塞韦尼在会上发表主旨演讲说，要使非洲大陆数百万人摆脱贫困，需统筹规划发展商业性农业、工业化、服务业和信息通信技术四个关键领域。这四大部门应与政府职能部门统筹整合、协力应对贫困。

联合国副秘书长兼非洲特别顾问加瓦纳斯表示，在中非合作论坛和“一带一路”倡议框架下，中国在支持非洲联盟规划基础设施、推动区域一体化、创造贸易和就业机会，以及促进非洲经济增长和减贫等方面起到了非常重要的作用。

中国国务院扶贫开发领导小组办公室副主任陈志刚说，10年来，中非减贫与发展会议秉承平等磋商、凝聚共识、加强友谊、促进合作理念，呼应联合国千年发展目标和2030年可持续发展议程，逐步成为中非在减贫领域的高级别对话平台。

南非农业、土地改革和农村发展部长托科·迪迪扎说，农业是非洲经济重要部门，非洲政府应增加对农业的财政支持，非洲各国需要制定适应性措施来解决部分地区面临的长期干旱等气候问题。

中非减贫与发展会议始于2010年，旨在促进中非减贫与发展交流合作，2015年正式纳入中非合作论坛总体框架。本次会议由中国国务院扶贫开发领导小组办公室和乌干达农业、牧业和渔业部联合主办，中国国际扶贫中心、联合国粮农组织、国际农业发展基金、世界粮食计划署、联合国儿童基金会等承办。

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