日本前首相中曾根康弘去世 中方:深切哀悼

人民网北京11月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会实录如下：

一、12月1日，国家副主席王岐山将应邀出席在广州举行的“2019从都国际论坛”开幕式。

二、应芬兰方面邀请，国务院副总理孙春兰将于12月2日至5日赴芬兰出席“2019中芬冬季运动年”闭幕式。

三、应中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政法委书记郭声琨邀请，俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫将于12月1日至4日来华举行中俄第十五轮战略安全磋商和中俄执法安全合作机制第六次会议。

帕特鲁舍夫安全会议秘书在华期间，中方领导人将会见，杨洁篪主任将同帕特鲁舍夫举行中俄第十五轮战略安全磋商，郭声琨书记将同帕特鲁舍夫举行中俄执法安全合作机制第六次会议。这是中俄关系进入新时代后，双方首次举办两机制会议，是落实两国元首年内多次会晤共识的重要举措。在当前国际安全形势复杂多变的背景下，中俄作为世界大国和安理会常任理事国，在维护世界和平稳定方面肩负更加重要的责任。相信本次两机制会议将进一步巩固双方在安全领域的一致立场，推动中俄安全合作取得更多成果，为促进世界和平安宁作出更大贡献。

问：据报道，中俄两国于11月27日举行了战略稳定磋商。能否介绍有关情况？

答：相信你已经看到，中方已就此发布消息稿。中俄战略稳定磋商于11月27日在北京举行。中国外交部副部长马朝旭同俄罗斯副外长里亚布科夫就国际安全形势、多边军控与裁军、中导等双方共同关心的问题深入交换了看法。双方就加强战略协作、维护全球战略稳定达成广泛共识。双方还就伊朗核问题进行了沟通协调。

问：关于美方签署“香港人权与民主法案”的问题，你昨天表示中方将予以坚决反制。具体是何种措施？

答：昨天我在记者会上已经回答过有关问题。美方将所谓“香港人权与民主法案”签署成法，中国政府和中国人民坚决反对。中方已就此向美方提出严正交涉和强烈抗议。美方此举严重干预香港事务，严重干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，是赤裸裸的霸权行径。

对于美方干涉中国内政、损害中方利益的行径，中方必将采取有力措施坚决反制。任何人都不要低估中方维护国家主权、安全、发展利益的坚定决心，也不要低估中方贯彻“一国两制”方针、维护香港繁荣稳定的坚定决心。

问：据报道，澳大利亚政府日前宣布向巴布亚新几内亚提供4.4亿澳元优惠贷款，用于支持巴新财政预算和经济发展。上述贷款利率为2.5%，优惠幅度较大。中方对此有何评论？

答：中方乐见有关国家向太平洋岛国提供支持和帮助，这是我们的一贯立场。只要是有利于岛国和岛国人民的事情，各方都应该本着开放包容的态度，积极致力于实现合作共赢。在同岛国开展合作过程中，中方始终将岛国和岛国人民的需求和利益放在首位。我们欢迎所有各方都能够多出真金白银，将有关承诺落到实处。

问：当地时间11月28日，乌拉圭执政联盟“广泛阵线”总统候选人马丁内斯已祝贺反对党民族党候选人拉卡列当选乌新一届总统。中方对此有何评论？

答：中方祝贺拉卡列先生当选乌拉圭新一届总统。相信在他的领导下，乌拉圭国家建设和发展将取得新的成就。

中乌互为战略伙伴。建交31年来，两国关系取得长足发展，各领域务实合作成果丰硕。中方高度重视中乌关系发展，愿同乌方一道努力，巩固友好互信，深化互利合作，推动中乌战略伙伴关系取得更大发展，进一步造福两国人民。

问：日本前首相中曾根康弘于今日去世。中方对此有何评论？

答：中曾根康弘前首相是日本有远见的资深政治家，生前热心对华友好交流和务实合作，为推动中日关系发展作出了重要贡献。我们谨对他的逝世表示深切哀悼，向他的家属表达诚挚慰问。

问：11月24日，几内亚比绍举行总统选举，首轮投票初步结果已经产生，12月29日将举行第二轮投票。中方对此有何评论？

答：中方注意到，近日几内亚比绍顺利举行总统选举首轮投票，几位主要候选人均已表示接受选举初步结果。作为几内亚比绍的好朋友，中方期待第二轮选举顺利举行，并愿继续同国际社会一道，为几内亚比绍实现稳定和发展提供力所能及的帮助。

问：有中国官方媒体表示，中方正考虑禁止起草涉港法案的美国议员入境中国，包括香港和澳门地区。请问中方是否在考虑这样做？

答：你经常来，应该知道我们一般不对媒体、智库、专家、学者的报道和评论作具体的回应。

我可以告诉你的是，签证问题是一国的主权。中国政府当然有权决定允许谁入境，不允许谁入境。那些不受欢迎的人自然不会被允许入境。

问：中方今天发布了萨尔瓦多总统布克尔将访华的消息，你可否提供更多情况？

答：应国家主席习近平邀请，萨尔瓦多共和国总统布克尔将于12月1日至6日对中国进行国事访问。

访问期间，习近平主席将为布克尔总统举行欢迎仪式和欢迎宴会。两国元首将举行会谈并共同出席合作文件签字仪式。李克强总理、栗战书委员长也将分别会见布克尔总统。除北京外，布克尔总统还将访问上海。

中萨建交一年多来，两国各领域交流合作快速展开，成果持续显现，增进了两国人民的福祉。中方高度重视中萨关系，期待同布克尔总统领导的新政府一道，在相互尊重、平等相待、合作共赢和互不干涉内政原则基础上，加强各领域交流合作，不断造福两国人民。我们相信布克尔总统此次访问将取得丰硕成果，为中萨关系持续健康稳定发展注入新的强劲动力。

(责编：刘洁妍、杨牧)