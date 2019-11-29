“深化中日金融合作论坛”在东京举办

人民网东京11月29日电（记者刘军国）中国银行与三菱日联金融集团28日在日本东京联合举办“深化中日金融合作论坛”。中国驻日本大使孔铉佑、中国银行副行长孙煜、三菱日联银行董事长园洁出席论坛并致辞，中国人民银行宏观审慎管理局局长霍颖励、日本银行理事内田真一发表主旨演讲。中日两国政府官员、日本主要金融机构、工商界人士及专家学者等280余名嘉宾出席论坛。

孔铉佑对论坛召开表示祝贺。他在致辞中指出，近年来，中日经贸合作和人文交流取得快速发展。中日加强金融合作将有利于维护两国金融稳定，提升双边贸易与投资便利化水平，有利于地区乃至世界经济的稳定发展。人民币依托中国经济持续发展，人民币国际化顺势而为，前景广阔。中国银行、三菱日联银行作为在日本的人民币清算行，共同举办论坛，这是中日双方加强合作的有益尝试。希望中日金融界把握机遇，为深化中日金融合作贡献更大力量。

孙煜在致辞中指出，中日两国共同面临复杂外部形势，深化两国金融合作，特别是扩大本币使用意义重大。中国银行作为中国全球化程度最高的商业银行，是最早进入日本的中资银行。2018年担任人民币清算行以来，中国银行为两国开拓本币合作新领域进行了积极尝试。中行将继续服务双边贸易和投资，为两国企业提供全面优质的金融服务，同时和三菱日联银行等同业一起，创新金融产品、拓展服务范围、活跃金融市场，为巩固东京国际金融中心提供新动力。

园洁在致辞中表示，三菱日联银行是在华日资中规模最大的银行。作为中国人民银行指定的第二家日本人民币清算行，三菱日联银行致力于为客户提供更好的人民币业务服务，架起两国经贸往来的桥梁。

霍颖励在主旨演讲中指出，随着中国金融市场开放不断推进，中国金融市场对国际投资者吸引力进一步提升。近年来，中日两国经贸往来密切，双边本币合作潜力巨大，在人民币清算安排、货币互换、货币直接交易方面都取得了良好合作。希望两国央行及金融机构加强合作，欢迎市场主体更多使用本币开展贸易和投资，共同推动双边贸易和投融资便利化。

内田真一在主旨演讲中表示，中日贸易合作近年来呈现发展态势，双方互为对方的第一、第四大贸易伙伴。中日金融合作意义重大，不仅支持、促进两国经济金融活动，促进两国金融市场的改革发展，也为亚洲区域经济金融稳定做出积极贡献。

在随后举行的两场分论坛上，与会中日嘉宾分别从政策监管、跨国企业和金融机构的角度，探讨了中日双边本币合作的市场基础和发展方向，并就中国金融市场开放的前景和中日金融合作方式等进行了深入交流。

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