第二届中国医疗健康（印尼）品牌展在雅加达开幕

人民网雅加达11月27日电（记者张杰）11月27日上午，由中国国家商务部主办，商务部外贸发展事务局承办，中国医药保健品进出口商会、中国国际贸易促进委员会江苏省分会协办的第二届中国医疗健康（印尼）品牌展在雅加达国际展览中心开幕。本届展会为期3天，来自印尼和北京、浙江等国内20个省、自治区、直辖市的，130多家优秀企业携上千种优质产品参会，展出面积超过5000平米，为印尼及东盟业界人士提供一次近距离接触中国领军医疗健康企业和先进医药医疗产品提供了绝佳机会。

印尼总统顾问AGUM GUMELAR、我驻印尼大使馆经济商务处、文化处官员、印尼、新加坡等东南亚国家医药相关行业从业人员及来自国内相关政府机构和商业机构的人士共数百人出席了展会开幕式。

中国驻印尼使馆经商参处王立平公参在致辞中表示，中国医疗健康（印尼）品牌展顺应两国业界的合作需求，作为商务部在海外主办的首个以健康和医疗产品为主题的展会，去年首届成功举办，今年第二届规模更大，内容更专业，充分说明了中国政府、企业对印尼的重视，对加强两国医疗健康产业合作的迫切愿望。希望展会可以积极搭建中国企业与印尼企业之间的桥梁，更好地为两国医药健康产业提供合作交流、互惠互通的机会。商务部外贸发展事务局局长吴政平在开幕式上表示，希望本届展会可以为印尼及东盟业界人士提供一次近距离接触中国优秀医疗健康企业和先进医疗产品的绝佳机会，同时也期待本届展会可以进一步帮助中国优秀企业打造良好的国际品牌形象，为广大印尼及其他东盟客商了解中国品牌、开拓中国市场提供良好的机会和便利渠道。中国医药保健品进出口商会会长周惠表示，印尼是东盟最大经济体，近年来中印尼经贸合作呈现迅猛发展态势，两国在提升全民健康覆盖方面的共同愿景为双方开展医疗健康领域的全方位合作奠定了坚实基础。

印尼总统顾问Agum Gumelar将军在开幕式上表示，“这（展会）是中印（尼）在健康医疗的合作见证，中国医疗市场规模巨大，产品及产业链也非常优秀完善，这些方面都值得印尼去学习。希望两国业界借助展会平台，深入合作，共同进步。”

印尼是世界第四人口大国，也是东南亚地区最大的国家，随着经济水平的提高，以印尼为首的东南亚国家对医疗健康产品需求日渐增加，与此同时，中国医药医疗器械企业研发制造能力长足发展、国际化水平不断提升、在国际医疗器械市场拥有明显对的比较优势。本届展会参展企业比首届增长40%以上，吸引了众多中国医药医疗行业的领先制造商、领军贸易商和优质供应商积极参加，显示出中国医疗领域企业“走出去”自信心越来越足，也体现出对印尼及东南亚市场的看好。印尼有90%的医疗器械依靠进口，医疗器械领域必将成为中印尼贸易投资的一个重要支点，持续释放双边经贸合作的动力与活力，推动中印尼经贸合作之路越走越宽。

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