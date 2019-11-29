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新华国际时评：关于“冷战”，默克尔说了句大实话

2019年11月29日16:40  来源：新华网
 

　　新华社北京11月29日电 题：关于“冷战”，默克尔说了句大实话

　　新华社记者郑汉根

　　日前，德国总理默克尔在德国联邦议会一般性辩论中发言时，警告欧洲不要对中国采取孤立、隔离的态度。她认为，孤立和隔离这种“冷战”时代的做法，不适用于处理今天的对华关系。

　　一段时间以来，西方一些势力出于各自政治目的不断鼓吹兜售“孤立”“冷战”等概念。欧洲这个曾经的冷战前沿，对冷战的危害记忆犹新。理性的人们，自然会对冷战思维卷土重来感到反感。默克尔说的大实话，是对历史教训的理性反思，反映了欧洲大多数人的看法。

　　对冷战和对抗思维的反感与批判，不仅仅出现在欧洲，而是国际社会的主流声音。长时间以来，随着全球化进程的不断推进，各国相互融合越发深入，包括欧洲和中国在内的很多国家从中受益。一些鼓吹冷战思维的政治势力，逆大势而行，试图撕裂这种融合进程。

　　冷战思维要把世界割裂成彼此对立的阵营，并强迫他国选边站队。对于这种做法，新加坡、马来西亚等多国领导人明确表示反感。对鼓吹所谓经济、科技“脱钩”，国际社会普遍认为脱离现实。

　　今天的中国，经济稳健前行，开放持续深化，是任何希望持续发展的国家不愿放弃的合作伙伴。频繁访华的默克尔，“每年至少访问一次中国”的马克龙，积极参与“一带一路”建设的意大利，深入发展的“17+1”合作机制，无不表明欧洲人希望深化对华务实合作。当前欧洲经济活力不足，面临来自美国在贸易问题上的打压，发展对华互利合作是符合欧洲利益的务实之举。一些抱持“冷战思维”、煽动“中国威胁”的势力，定然阻挡不了这种带来共赢的合作。

　　合作共赢、开放包容，是时代潮流、人心所向。鼓吹“孤立”“脱钩”，企图搅动冷战沉渣，只会被时代抛弃，进入历史的垃圾堆。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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