新华社新西兰罗托鲁阿11月29日电 通讯：“Kia Ora，都来吧，汉语学习发了芽”——新西兰罗托鲁阿初级中学中文助教的梦想

新华社记者郭磊

“Kia Ora，都来吧。

听你在说中国话，我们也想学习它。

你好、谢谢、太好啦，一字一句都不落。

Kia Ora，都来吧……”

28日一早，新西兰北岛中部罗托鲁阿初级中学的课堂内传来悠扬的中文歌声。歌曲由中文助教乔巾哲改编填词，旋律简单，朗朗上口，已在学生中流传开来。

乔巾哲来自厦门大学，今年年初作为中文教学志愿者来到罗托鲁阿初级中学。在这个毛利文化氛围浓厚的地方，Kia Ora是乔巾哲学会的第一句毛利语。这是个“万能词”，可以表达“你好”“欢呼”“祝好运”“最好的祝愿”等很多意思。用“Kia Ora，都来吧”作首歌，是乔巾哲想出的动员新西兰孩子学中文的主意。

对于当地孩子，乔巾哲就是他们了解中国的一扇窗。

“学生对中文和对我的喜爱，让我越来越喜欢这里，”乔巾哲说，“每次我走进教室，他们都会激动地说‘Yes！Chinese！’然后迅速拿出笔记本准备上课。”

“这里的孩子永远有问不完的问题，而你永远不知道他们下一个问题是什么，”提到她的新西兰学生，乔巾哲脸上总堆满笑容，“他们会问，你家里亲戚多吗？你喜不喜欢新西兰？你家有农场吗？中国的钱长什么样？……”

乔巾哲说，是学生们的求知欲和好奇心，让她感受到自己的使命。她暗下决心，要让自己的课堂生动有趣，不让孩子们失望。

如何让学生在享受的过程中“发现中国”，乔巾哲煞费苦心。她发现，孩子们觉得最酷的是汉字，最难学的是音调四声，最喜欢的是中国美食……于是，乔巾哲把体验中国文化的课程设计成游戏，将学习中文的内容编进歌曲里，尽量让孩子们在快乐的过程中接受中文，熟悉中国文化。

此外，乔巾哲还开创了让孩子们拍摄视频的学习模式，孩子们在中文课上拿着自拍相机拍摄Vlog已成为日常。这种开放的学习方式也得到当地老师的赞许和鼓励。

11月中旬，在乔巾哲的一手操办下，罗托鲁阿初级中学举办了全校范围的“发现中国文化”活动，学生们穿汉服、吃糖葫芦、包饺子、抖空竹、表演中国功夫、举行用筷子比赛……玩得欢畅尽兴。

学校老师安·希恩对中国文化非常感兴趣，身体力行支持乔巾哲完成每个设想。她认真地对乔巾哲说：“这是我们学校举办过的最大的中国文化活动，非常精彩。”

新西兰前驻华大使、惠灵顿维多利亚大学孔子学院理事会主席包逸之告诉记者，2011年新西兰全国只有惠灵顿维多利亚大学有三名中文助教。如今，中国选派150名中文助教，但仍无法满足新西兰中小学中文教育的需求。

包逸之说，如今新西兰学习中文的在校生已超过7万人，这对人口不足五百万的新西兰来说，是一个不小的数字。而这些离不开一批又一批中文志愿者的努力，他们是新中文化交流的桥梁和使者。

当问及一年中文助教工作的体会，乔巾哲说，就像自己歌词里写的那样：“汉语学习发了芽，我们一起学习它。这里有不同文化，丰富多元像彩霞。Kia Ora，都来吧。”

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)