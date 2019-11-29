新华社贝鲁特11月28日电 通讯：“比赛让我学到实际工作经验”——记黎巴嫩学生参加华为技能大赛

新华社记者李良勇

“我希望能在比赛中取得好成绩。我觉得这也是我的责任，因为我代表黎巴嫩。”27日晚，来自黎巴嫩大学计算机和通信工程专业的学生卡马尔·甘杜尔在启程前往中国前告诉新华社记者。

甘杜尔将与校友卡里姆·里达和来自黎巴嫩美国科技大学电信专业的拉米·卡德里一起组团，代表黎巴嫩参加月底在深圳举行的华为信息与通信技术（ICT）技能大赛中东区域决赛。

这项技能大赛是由中国华为公司举办的一项信息通信技术人才竞技交流赛事，中东区域比赛自2017年开始，今年为第三届。

黎巴嫩电信部长穆罕默德·舒凯尔在今年9月的比赛启动仪式上表示，感谢华为公司帮助黎巴嫩年轻人开启美好前程、进入信息与通信技术行业。

华为公司在黎巴嫩的高管穆罕默德·沙拉拉介绍，这一赛事主要与黎巴嫩高校合作展开，“旨在为学生搭建起学校所学知识与实际工作经验之间的桥梁，让学生有机会接触和体验真正的科技世界，更好地学以致用”。

赛事以云计算、人工智能、移动网络和大数据等最新信息通信技术为竞赛内容。沙拉拉说，共有来自黎巴嫩各高校的约200名学生报名参赛，初赛选出25人进入复赛，最终的前3名代表黎巴嫩队参加区域决赛。

包括黎巴嫩队在内，中东区域决赛将有来自10个国家的13支队伍参赛。

甘杜尔在黎巴嫩的比赛中获得第三名。“比赛不仅检验了我在学校所学知识，而且让我增加了实际工作经验，未来或许我会有机会进入华为工作。”甘杜尔告诉记者。

“对于比赛的优胜者，华为公司在招聘员工时会优先考虑，”沙拉拉说，“即便没有进入华为，他们在比赛中的表现也会引起猎头公司关注，从而增加就业机会。”

卡德里说：“比赛很难，但的确是一次很棒的经历。无论最终比赛输或赢，与其他人同台竞技，我相信会学到很多。”

在前两届中东区域决赛中，黎巴嫩队分别获得第一名和第二名。“我们对这3名学生给予厚望，希望他们今年能重夺第一。”沙拉拉说。

据了解，区域赛第一名可获得3万美元奖金。同时，区域赛前4名还将获得参加全球总决赛资格。全球总决赛预计将在来自10多个区域的70余支队伍之间展开角逐。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)