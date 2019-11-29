新华社伦敦11月28日电 记者手记：艺术与商业双丰收——伦敦冬季艺术周的启示

新华社记者孙晓玲

作为世界著名的文艺创意中心之一，伦敦每年凭借其时装周、艺术周、设计周、电影周等活动，吸引各国参展商、广告商、买家和媒体。其中，伦敦冬季艺术周是这些文艺交流及商业活动中的佼佼者。

2019伦敦冬季艺术周将于12月1日至6日举行。在媒体人员的提前参观中，艺术周工作人员向记者展示了一张“展览地图”。

记者看到，31个参展画廊位置、主题、建筑样式一目了然。它们地点集中，大多聚拢在城市核心的邦德街、皮卡迪利大道、梅菲尔区一带。图文加上数字索引，手持地图，参观者可轻易找到目的地。

在艺术周宣传册中，记者看到，无论是价值不菲的稀有品，还是相对便宜的展品，标价清晰可见。

同时，无论是欧洲油画、埃及青铜或是亚洲瓷器，不同种类作品让买家和参观者选择多样，不会觉得乏味。

一位专注遴选小件画作的交易商表示，画廊关注各国有潜力的画家，无论是素描、水彩还是小油画等，只要是好的作品他都愿意收入囊中。

艺术周上，既有昂贵名画，也不乏价格亲民的作品。专业买家可参与苏富比的高端拍卖，普通消费者可挑选心仪的平价画作，多渠道、多层次的展览与销售模式，让专业人士和爱好者都各取所需。

艺术周参展商在做生意的同时也注重讲述艺术品背后的故事，以画见人，以人讲述文化，通过文化传播历史。

今年冬季艺术周展览中，一幅首次亮相的意大利中世纪画作《凯瑟琳的神秘婚姻》引人关注。参展商通过讲述作者丰塔娜的故事，让人们了解欧洲第一位职业女性艺术家如何通过画画谋生的故事以及当时的文化与社会现实。

当被记者问及中国买家多不多，阿里亚尼画廊展商维多利亚说，中国买家似乎更对中国作品感兴趣。“我希望看到更多中国艺术品出现，也希望中国买家多关注西方作品。”

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)