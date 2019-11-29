新华社北京11月29日电 （国际观察）“诺曼底模式”峰会能否打破乌克兰问题坚冰

新华社记者王晨笛

“诺曼底模式”四国（俄罗斯、乌克兰、德国、法国）峰会将于12月9日举行。欧洲安全与合作组织（欧安组织）特别代表萨伊迪克11月27日在白俄罗斯首都明斯克表示，峰会前设定的工作已经完成。

分析人士认为，时隔3年，“诺曼底模式”四国峰会再次召开的时机终于成熟，各方释放积极信号，乌克兰问题或将迎来转机。不过，解决这一问题不可能“一蹴而就”，各方未来需要在管控分歧等方面付出更多努力。

时机成熟

“诺曼底模式”始于2014年6月。当时法国借纪念诺曼底登陆70周年之机，邀请俄罗斯、德国、乌克兰领导人在诺曼底就乌克兰局势进行磋商，开创这一机制。此后，四国曾多次举行各层级磋商，但最高层级的领导人会议自上次于2016年在德国柏林举行后，因各方在乌东部问题上分歧较大一直未能再举行。

近一段时间来，德法两国积极斡旋，通过领导人通电话、高级官员会谈等方式对俄乌双方做工作，力促“诺曼底模式”四国峰会早日举行。

10月1日，由俄罗斯、乌克兰及欧安组织组成的乌克兰问题三方联络小组在白俄罗斯首都明斯克就乌东部顿巴斯地区按照“施泰因迈尔模式”举行选举、给予该地区特殊地位以及从冲突点撤军达成一致意见。10月29日和11月9日，乌东部冲突双方在卢甘斯克州的佐洛托耶地区和顿涅茨克州靠近波格丹诺夫卡和彼得罗夫斯科耶的军事接触区先后撤军。这些为召开“诺曼底模式”四国峰会创造了条件。

同时，俄乌双方最近也释放积极信号，为峰会创造氛围。11月18日，俄罗斯将去年扣押的3艘乌克兰海军船只归还乌克兰。俄罗斯天然气工业公司当天也向乌克兰石油天然气公司提议双方延长供气合同一年或者签署新合同。俄国家杜马（议会下院）能源委员会称此举是“迎接两国关系新篇章的坚实一步”。

乌克兰外长普里斯泰科19日表示，乌克兰代表团将以“开放的心态”与各方展开讨论。为使峰会取得实质性进展，乌方愿接受“合理妥协”。

分析人士认为，自2014年乌克兰危机爆发以来，其消极影响已严重“拖累”了欧洲、俄罗斯和乌克兰多年，各方希望通过此次峰会取得突破的意愿越来越强烈。对乌克兰来说，实现国家和平与稳定是重中之重。对俄罗斯和欧洲来说，因乌克兰问题导致的制裁对双方经济造成了严重伤害。当前的欧盟对俄制裁即将于2020年1月底到期，解决乌克兰问题有助于双方在制裁问题上取得突破。

任重道远

据报道，在即将举行的此次“诺曼底模式”四国峰会上，各方将就顿巴斯地区特殊地位、被扣押人员释放、乌东部停火、乌俄边境控制权等问题进行谈判。

相关方面对此次会议表示期待。俄国家杜马（议会下院）独联体事务委员会主席卡拉什尼科夫表示，目前举行峰会的所有条件已得到满足，各方举动为峰会的举行铺平了道路，相信这次会议将带来成果。欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼说，此次峰会将是“巩固既有成果、取得更大进展”的重要机会。

不过分析人士认为，乌克兰问题不可能仅靠一次会议就得到完全解决，各方未来需要在管控分歧、克服外部势力影响等方面做出更多努力。

俄《生意人报》评论说，前期准备阶段顺利并不能代表未来谈判就是一片坦途。虽然各方就乌东部相关地区特殊地位问题达成了一定共识，但此问题在乌国内仍要面临法律挑战。同时，俄乌双方也在释放被扣押人员问题上分歧严重。

在外部影响中，美国因素不可忽视。美国国务院发言人奥尔塔格斯27日表示，美国欢迎乌克兰走出“艰难一步”，将同盟友一道向俄罗斯施压，迫使其履行明斯克协议。分析人士认为，美方这一表态表明，其或将利用自身影响力将此次会议引向对俄施压的方向，而这可能导致峰会气氛变得对立，不利于取得成果。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)