刚果（金）埃博拉治疗中心遇袭至少3人死亡

新华社布拉柴维尔11月28日电（记者王松宇）金沙萨消息：刚果（金）安全部门28日说，该国东北部伊图里省一个埃博拉治疗中心当日遭袭击，造成至少3人死亡，多人受伤。

根据安全部门的消息，当地武装人员深夜袭击了这个埃博拉治疗中心，3名医护人员死亡，4人重伤，袭击者还烧毁了治疗中心的车辆和房屋。此外，北基伍省一个埃博拉治疗中心当日也遭到袭击。

世界卫生组织28日确认，刚果（金）伊图里省比亚科托矿区的埃博拉治疗中心遭袭，导致4名工作人员死亡，5人受伤。世卫组织紧急项目负责人迈克尔·瑞安说，袭击发生后世卫组织所有工作人员都已从比亚科托矿区撤离，受伤人员疏散至刚果（金）北基伍省首府戈马，联合国其他机构工作人员也转至其他地点。

瑞安说，2019年以来针对刚果（金）境内防控埃博拉疫情工作人员和相关基础设施的袭击已高达386起，已导致7人死亡、77人受伤，28日的袭击是迄今为止最严重的一次。

据世卫组织统计，截至11月19日，刚果（金）共报告3298例埃博拉病例。虽然近期观察到的发病率相对较低，但世卫组织警告说，不少受疫情影响的社区地处偏远难以进入，且当地安全局势不乐观，疫情防控不容松懈。（参与记者：刘曲）

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