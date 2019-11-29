首届埃及中国当代小说青年翻译大赛颁奖仪式在开罗举行

新华社开罗11月28日电（记者李碧念 涂超华）首届埃及中国当代小说青年翻译大赛颁奖仪式28日在埃及首都开罗中国文化中心举行，4名埃及参赛选手分获一、二、三等奖和鼓励奖。

本次翻译大赛由开罗中国文化中心和埃及国家翻译中心合作主办、北京师范大学出版集团承办，今年6月正式启动。评委会由埃及知名汉学家穆赫辛·法尔贾尼、开罗大学孔子学院埃方院长李哈布和北京外国语大学扎耶德阿拉伯语与伊斯兰研究中心主任薛庆国共同组成。

大赛所选书目系第七届鲁迅文学奖中篇小说获奖作品《世间已无陈金芳》。小说讲述了一个中国“北漂”女孩的奋斗、挣扎、追求以及梦想幻灭的故事。

经过认真评审，艾因夏姆斯大学中文系毕业生米拉·艾哈迈德获得一等奖。根据大赛规定，获得一等奖的翻译作品将由埃及国家翻译中心在埃及出版发行。

“陈金芳的故事既会发生在中国，也会发生在世界上任何国家。通过类似的文学故事可以让不同国家、不同语言的人们实现心与心的交流，这就是文学的魅力。”小说作者石一枫在发给大赛颁奖仪式的视频中说。

二等奖获得者蕾哈姆·贾迈勒接受新华社采访时说，文学翻译是一个再次创作的过程，难度很大。此次获奖，证明了自己有能力翻译中国著名文学作品，未来她还将参加类似翻译比赛，争取拿到一等奖。

埃及国家翻译中心主任安瓦尔·穆吉斯告诉新华社记者，举办类似中国文学作品翻译比赛旨在提升埃及翻译人员的兴趣和自信心，帮助埃及培养更多专业的翻译人员，增加中国书籍在埃及的出版数量，最终帮助阿拉伯读者更好地了解中国。

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