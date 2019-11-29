新华社柏林11月28日电 综述：在德中企为中德经贸合作注入正能量

新华社记者严锋 朱晟

德国中国商会28日在柏林举办第二届“在德中资企业优秀投资奖”颁奖典礼，表彰在德投资取得良好经济和社会效益的中资企业，以及推动中德经贸合作的德国投资促进机构。

中国驻德国大使吴恳、德国中国商会主席郑东林、德国联邦外贸与投资署总经理罗伯特·赫尔曼等约150名中德政府和企业界代表出席典礼。

吴恳在致辞时说，中德创新务实合作已经成为中国同西方大国合作的成功范例。中德两国经贸合作不仅给两国人民生活带来了巨大变化，而且为全世界创造了合作机遇和发展空间。

吴恳表示，当今世界正在经历百年未有之大变局，国际局势充满不确定性和不稳定性，贸易保护主义和单边主义持续抬头，更需要中德两国继续秉持开放包容的理念，继续扩大市场的双向开放，为中德两国以及其他国家和地区带来更多新机遇。

赫尔曼在致辞中回顾了近年来良好的中德经贸关系。他表示，德国市场的平等与开放性使德国成为欧洲境内最受中国投资者青睐的投资目的地之一，德国联邦外贸与投资署希望今后继续与德国中国商会展开合作，协助中国企业来德投资，促进经济发展共赢。

据介绍，本次获奖企业由来自普华永道、普瑞公司、潍柴动力和德国中国商会的评委对投资标的、投资额度、投后管理、投资收益和投资风险等多方面要素进行综合评估后选出，共设“优秀投资奖”“投资新锐奖”“新市场开拓奖”和“友谊奖”。

主办方表示，此次活动旨在通过表彰近两年来在德投资取得良好经济与社会效益的代表性中资企业以及积极推进中德经贸关系的德国联邦州投资促进机构，突出展示中资企业在德投资的战略性、持续性和多样性，鼓励在德中资企业为中德经贸合作、中德关系发展持续注入更多正能量。

“投资新锐奖”获奖企业常州启赋安泰复合材料科技有限公司常务副总经理聂常海对新华社记者表示，通过搭建中德合作的研发团队，持续提升研发创新能力，公司中资股东与德国企业管理层基于共同愿景和事业追求，不断完善增量共享机制、加深文化融合，实现了互利双赢。

颁奖仪式后，德国中国商会副主席、蔚来汽车公司欧洲副总裁张晖还代表“在德中资企业社会责任基金会”首批出资人向德国慈善公益组织捐款。该基金会由德国中国商会于2017年建立，旨在激励中国企业承担社会责任，在国际化过程中成为受人尊敬的企业。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)