拉加经委会呼吁警惕地区贫困与不平等现象

新华社圣地亚哥11月28日电（记者尹南 张笑然）联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）28日在智利首都圣地亚哥发布报告，预测今年拉美和加勒比地区贫困率将上升，并指出不平等是导致该地区社会不满的主因，各国应为促进社会平等做出更多努力。

这一题为“2019拉美社会全景”的报告预测，2019年地区贫困率和极端贫困率将从2018年的30.1%和10.7%分别增长到30.8%和11.5%。报告说，贫困问题主要集中在农村人口、儿童、青少年和妇女群体，以及土著居民和非洲裔群体中。

报告还说，拉美和加勒比地区降低收入不平等的努力所取得的进展较前些年大大放缓，地区对高度不平等的社会现状仍认识不足。

拉加经委会执行秘书阿莉西亚·巴尔塞纳在报告发布会上说，今年拉美地区多国发生社会危机和动荡，虽然原因不尽相同，但经济增长乏力和脱贫之后从低收入进入中等收入人群的高度脆弱性是共有因素。这部分人群无法享受完备的社会保障体系、高质量的教育和平等就业机会，随时可能因失业、收入下降或大病返贫。

巴尔塞纳强调平等是发展的基础，呼吁各国政府完善公共政策设计和社会福利制度，做好财富再分配，并就平等问题达成新的社会共识。

拉加经委会是联合国五个地区性委员会之一，总部设在圣地亚哥，其主要职能是促进拉美和加勒比地区经济和社会发展，加强该地区各国之间以及与世界其他国家之间的经济交往。

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