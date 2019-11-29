哈萨克斯坦将大幅提高教师福利待遇

新华社努尔苏丹11月28日电（记者张继业）哈萨克斯坦议会下院28日一读通过“关于教师地位”法律草案。法案旨在减轻教师工作压力、严格把关从业资质、完善保障与激励机制。

据哈议会下院官网消息，“关于教师地位”法案共有19个条款，适用于哈全国逾50万名教育工作者。哈议会下院议长尼格马图林介绍，法案明确了教师的权利与义务，规定减少教师承担的不合理行政工作，腾出时间提高自身水平或从事创造性工作。

同时，法案进一步完善对教师的激励机制：自2020年起，教师工资每年将增长约25%，实现在4年内翻一番目标；农村地区教师将获得岗位津贴；教师子女幼儿园入园问题将得到保障；教师年休假时长将从42天提高至56天；优秀教师将有机会获得“哈萨克斯坦功勋教育工作者”称号等。

此外，法案规定自2022年起，教育工作者从业前必须通过资格认证，持证上岗。

近来，教职工待遇在哈萨克斯坦成为社会关注的热点。今年9月，哈教育和科学部部长艾马甘别托夫表示，哈教师月平均工资约为11万坚戈（约合2000元人民币），仅为全国平均工资水平的65%左右。

据报道，“关于教师地位”法案在哈首任总统纳扎尔巴耶夫倡议下启动研制，今年8月哈政府审议通过后提交议会。法案将在议会多次审读后经哈总统签署生效。

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