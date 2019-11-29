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普京提议集安组织优先完成六大任务

2019年11月29日10:47  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科11月28日电（记者栾海）俄罗斯总统普京28日在集体安全条约组织（集安组织）理事会会议上提议，集安组织优先完成六大任务，包括落实安全战略、提高作战及研判能力、反恐、扫毒、维和、国际合作等。

　　俄总统网站28日援引普京的话说，“首先是按计划持续落实集安组织2016年通过的2025年前集体安全战略，着重解决该战略提出的防范或降低共同威胁、巩固各成员国所在地区安全等问题”。

　　谈及集安组织战力和形势研判时普京指出，俄将与集安组织成员国紧密合作，以拓展该组织部队的作战能力，提高其协同性、机动性和训练水平。“为此俄将制订未来5年集安组织军事合作计划，供下一届该组织峰会审批。”

　　普京提议还包括：集安组织将进一步加强与伙伴国的合作，打击国际恐怖主义和极端主义；俄方将倡议制订2021至2025年集安组织扫毒战略，该战略将包含阻断毒品制售、加强边境管控等具体措施；俄方建议集安组织继续制定相关法规，以使其维和部队将来参与联合国维和行动；俄将与非集安组织国家和国际组织加强合作以拓展集安组织朋友圈。

　　集安组织峰会28日在比什凯克举行，其间举行了集体安全理事会会议。

　　集安组织成立于2002年5月，由1992年签署的独联体集体安全条约演变而来，目前有俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦6个成员国。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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