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“非洲形势中的重大现实与热点问题”学术研讨会举行

2019年11月29日09:37  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京11月29日电 （王南）“非洲形势中的重大现实与热点问题”学术研讨会昨天在此间举行。研讨会由中国亚非学会、中国国际问题研究基金会非洲研究中心、中国非洲研究院联合主办。出席研讨会的有中国亚非学会会长张宏明，中国国际问题研究基金会非洲研究中心主任、原中国驻厄立特利亚、卢旺达大使舒展，中国非洲研究院常务副院长、中国社会科学院西亚非洲研究所所长李新烽，中国社会科学院西亚非洲研究所党委书记郭红，首任中国政府非洲事务特别代表刘贵今，原中国驻马里、摩洛哥大使程涛，原中国驻马达加斯加、马里、科特迪瓦大使马志学，原中国驻肯尼亚大使郭崇立，原中国驻加蓬、喀麦隆大使薛金维，原中国驻布隆迪大使冯志军，原中国驻科摩罗、贝宁大使陶卫光，国防大学防务学院教授朱成虎，国务院发展研究中心亚非发展研究所所长郭志峥，中共中央对外联络部当代世界研究中心研究员钟伟云，中国现代国际关系研究院非洲研究所所长徐伟忠，华东师范大学非洲研究所所长沐涛，上海师范大学非洲研究中心主任张忠祥，南京大学非洲研究所所长张振克，湘潭大学非洲经贸法律研究院院长洪永红，以及来自全国各地的专家学者等共计80余人。

本次学术活动由专题报告会和专题研讨会两部分构成。外交部非洲司官员孙保红在“当前非洲形势与中非关系”专题报告会上，就当前非洲形势与中非关系发表了主旨演讲。中国非洲研究院常务副院长、中国社会科学院西亚非洲研究所所长李新烽主持了主旨演讲。

孙保红在作主旨演讲时表示，2019年非洲形势总体保持平稳，并且亮点纷呈；非洲经济总体平衡发展，不过喜中有忧；非洲传统安全情况尚可，但非传统安全形势令人堪忧；非洲一体化进程富有成效，但各次区域进展不平衡；域外大国在非洲的竞合态势依旧，且纷纷加大对非洲的关注力度；中非关系平稳推进，务实合作不断取得成果。

研讨会围绕“非洲形势中的重大现实与热点问题”这一主题，就非洲总体形势与走势、非洲次区域形势、非洲国别形势、非洲热点问题等相关议题进行了为期一天研讨。国务院发展研究中心亚非发展研究所所长郭志峥，原中国驻加蓬、喀麦隆大使薛金维，华东师范大学非洲研究所所长沐涛，上海师范大学非洲研究中心主任张忠祥先后主持了相关研讨。首任中国政府非洲事务特别代表刘贵今，原中国驻马里、摩洛哥大使程涛，原中国驻马达加斯加、马里、科特迪瓦大使马志学，原中国驻牙买加、肯尼亚大使郭崇立，先后就相关研讨进行了评议。

研讨会举行的背景是，进入21世纪第二个10年后，非洲的政治生态、经济形势、安全状况、地缘政治、对外关系、法律环境和舆论环境等都发生了程度不同的变化；随着中国在非洲活动的频密，特别是中国对非洲需求的增长，非洲形势出现的新情况、新特点或新趋势不仅事关非洲国家自身的利益，也与中国在非洲利益密切相关，更凸显了加强对非洲形势研究、预判的重要性和必要性。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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