纪念新文化运动100周年汉字国际学术研讨会在柏林举行

人民网柏林11月28日电 （记者 花放） 日前，为纪念新文化运动100周年，柏林自由大学孔子学院联合北京语言文化大学、中国书法国际传播研究院在德国首都柏林举办了以“汉字：沟通与审美”为题的国际学术研讨会。

包括北京语言文化大学中国书法国际传播研究院院长崔希亮教授、常务副院长朱天曙教授、海德堡大学东亚艺术专家雷德候教授、柏林自由大学汉语言专家顾安达教授在内的多位国内外知名学者在研讨会上就汉字的起源、书法的流变、书法的审美特质以及中国书法在世界艺术中的独特性进行了阐述和研讨，北京大学教授陈洪捷主持了研讨会。

研讨会内容丰盛，既涉及书法的实践和技术，更涉及到书法的美学理念和哲学底蕴。60余名与会者在报告之后与专家们展开了热烈的讨论，学术气息浓厚。

作为此次研讨活动的一部分，“汉字与书法”专题书法展27 日在柏林视觉艺术中心举行，展出了崔希亮、朱天曙、陈洪捷、清华大学教授言恭达以及德国当代艺术家施岸笛、斯洛伐克艺术家石渝霖教授的近50幅汉字书法作品。

开幕式上，书法家们在现场与观众进行了书法交流与讲解，并进行了即席创作。整个研讨活动的策划者陈洪捷表示，此次书法展有两大亮点：其一，在于参展者均为学者，作品展现出了丰厚的学养与文化底蕴；其二，在于中欧书法家联袂举行书法展览，实属罕见。

80余位来自德中两国的观众参加了书法展的开幕式，均对活动给予了高度评价。此次书法展还得到一书阁艺术学校的大力支持，一书阁创始人李颖春认为，此次活动可称得上一场艺术盛宴，每一位参与者都能在其中领略到中国书法之美。

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