第二届“在德中资企业优秀投资奖”在柏林揭晓

人民网柏林11月28日电 （记者 花放） 2019中德工商界晚宴暨第二届“在德中资企业优秀投资奖”颁奖典礼于11月28日在德国首都柏林举行，共有包括中国驻德国大使吴恳、德国联邦投资署总经理罗伯特·赫尔曼、德国中国商会主席郑东林在内的超过150名中德两国政、商界人士出席了本次活动。

吴恳在致辞中指出，中德两国经贸合作创造了众多佳话，中德创新务实合作已经成为中国同西方大国合作的成功范例。另一方面，就中资企业在德国面临投资审查、华为遭受无端质疑等热点话题，吴恳也向德国经济界发出诚恳劝诫：“以零和思维来考量中德经贸合作、夸大扭曲正常的竞争，非常不明智；发出错误信息、关闭自己的大门，必将导致企业失去市场资源和合作机遇，受损害的终将是自身的竞争力。”

德国联邦投资署总经理罗伯特·赫尔曼回顾了近年来良好的中德经贸关系。他相信，正是德国市场的平等性与开放性使得德国成为欧洲境内最受中国投资者青睐的投资目的地。德国联邦投资署希望今后继续与德国中国商会展开合作，协助中国企业来德投资，促进经济发展共赢。

继2017年首次颁发“在德中资企业优秀投资奖”后，德国中国商会本年度联合中国驻德国大使馆、中国国际投资促进中心（德国）、德国联邦投资署，由专业评审委员会严格遵循公平、公正、公开的原则完成评议环节，对近两年来在德投资取得良好经济与社会效益的代表性中资企业与积极推进中德经贸关系的德国联邦州投资促进机构提出表彰，并突出展示中资企业在德投资的战略性、持续性和多样性。

此次评奖活动评委会由来自普华永道、普瑞汽车、潍柴动力、德国中国商会的四位专业评审组成。根据参评企业所提供的详实材料，结合投资标的、投资额度、投后管理、投资收益及投资风险多个方面要素，经过严格甄选，评审委员会推选出“优秀投资奖（CHKD Invest Award）”、“投资新锐奖（Innovation Award）”、“新市场开拓奖2019（Newcomer Award）”以及“友谊奖(Friendship Award)”得主。

最终，波鸿轨道交通技术集团、Hauck&Aufhaeuser私人银行、徐工集团欧洲有限公司三家公司经过激烈角逐，斩获大奖“在德中资企业优秀投资奖（CHKD Invest Award）”。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)