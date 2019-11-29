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新一届欧委会“起航” 冯德莱恩或不只“三把火”

2019年11月29日08:56  来源：新华网
 

　　以乌尔苏拉·冯德莱恩为主席的新一届欧洲联盟委员会27日获得欧洲议会批准，定于12月1日就职。

　　冯德莱恩承诺致力于应对气候变化、推动经济增长、调整移民政策等事项。媒体报道，这名欧盟新“总理”上任正逢“疑欧”情绪加剧、内部分歧严重、经济低迷，面临诸多挑战，要烧的可能不只“三把火”。

　　【将开始“转型”】

　　冯德莱恩27日在欧洲议会表决前呼吁议员投票支持新一届欧盟委员会，“给欧洲一个新的开始”。她说，欧盟“将开始转型”，会涉及欧盟社会、经济的方方面面。

　　冯德莱恩现年61岁，曾在德国政府出任部长十多年，将成为欧盟首名女“总理”。她承诺将大幅调整政策，应对欧盟面临的最棘手问题。

　　路透社报道，欧盟近年经历欧洲主权债务危机、难民潮、民粹主义抬头和英国“脱欧”，人们越来越担心欧盟难以应对新的安全和经济挑战。

　　欧盟各国当前就长期预算、移民政策、气候变化、与美国关系、接纳新成员等事务难以达成一致。推动哪项议程都需要弥合内部分歧。

　　冯德莱恩承诺将采取务实方法在欧盟内部寻求共识。她10月告诉路透社记者，将与欧盟各国领导人广泛接触，“我们可能有不同利益”，可能想走不同方向，但是我们必须共同解决问题。

　　冯德莱恩在欧洲议会同样可能遭遇挑战。法新社报道，就新一届欧委会的多数计划，欧洲议会的疑欧派、极左翼、右翼民粹主义政党持反对意见。欧洲议会德国籍议员赖因哈德·比蒂科费尔27日说，“今天听完冯德莱恩的讲话，我开始想念（即将卸任的欧委会主席让-克洛德·）容克了”。

　　冯德莱恩“组阁”遭遇波折。3名欧委会委员候选人先前遭欧洲议会“否决”，换人后终获认可，委员会就职日期不得不从11月1日推迟至12月1日。

　　【要做的太多】

　　应对气候变化是冯德莱恩承诺的优先事项之一。她说，将在上任100天内拿出一份全面方案，使欧洲2050年以前成为全球首个实现“碳中和”的地区。

　　只是，部分欧盟国家特别是东欧国家仍然依赖煤炭。同时，《欧洲政治周报》报道，欧委会委员各管一摊以及欧盟内部各机构互相“打架”的现状意味着冯德莱恩雄心勃勃的计划面临重重困难。

　　推动成员国就下一个长期预算、即2021年至2027年预算达成一致是另一大挑战。冯德莱恩希望提高预算以平衡在国际事务、气候变化、数字化等领域增加的支出，而德国等一些国家强烈反对。

　　移民事务近年让欧盟各国隔阂加深。新一届欧委会预期明年春天拿出移民政策调整方案。就接纳西巴尔干国家加入欧盟，冯德莱恩说欧盟的大门敞开，但法国主张提高入盟门槛。

　　就与美国关系，冯德莱恩不同意法国总统马纽埃尔·马克龙的观点，后者本月初说北约处于“脑死亡”，欧洲国家应该加强自身能力，不能只依赖美国。冯德莱恩则认为，跨大西洋联盟对欧洲安全发挥关键作用。

　　新一届欧委会27人中，女性达到创纪录的12人。冯德莱恩承诺，5年任内在欧委会内部所有管理岗位实现性别平等。

　　欧洲议会议员、波兰前外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基说，冯德莱恩展现更愿意和解的态度，具有欧洲视野，“我们应该支持她，而不是指望她一个人解决所有问题”。（王雪梅）（新华社专特稿）

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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