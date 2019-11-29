遭解职海军部长发文批评特朗普“不懂行”

数天前遭解除职务的美国前海军部长理查德·斯潘塞27日发表文章，指认总统唐纳德·特朗普“前所未有”地插手军方处理涉案军人。

【批总统“不懂行”】

斯潘塞在美国《华盛顿邮报》网站发表文章，说特朗普干预海军特种部队“海豹”突击队上士爱德华·加拉格案件是“前所未有”“令人震惊”的行为。

斯潘塞写道，特朗普“对从军、对作战道德或对依法治军的意义知之甚少”。

加拉格涉嫌2017年在伊拉克战场杀死极端组织“伊斯兰国”一名俘虏并与尸体合影，以及开枪打伤1名女孩和1名老人。特朗普力挺加拉格并介入军方对案件的处理。

加拉格受到谋杀、谋杀未遂等罪名指控，最终由军事法庭陪审团认定与尸体合影违法，受到降级处分。

海军原定12月初审议加拉格是否适合留在“海豹”突击队。特朗普21日再一次为加拉格发声，在社交媒体“推特”批评海军对加拉格案件的处理“从一开始就非常糟糕”，说海军“不会剥夺”他的“三叉戟”徽章。失去这一徽章，意味着加拉格不再是“海豹”队员。

斯潘塞23日说，推文“不是命令”，他等待特朗普下达“正式命令”。次日，国防部长马克·埃斯珀宣布解除斯潘塞的职务，理由是他对后者失去信任。按照国防部的说法，斯潘塞曾私下联络白宫，提议只要让加拉格接受海军部5人小组审议，他便保证恢复加拉格的军阶、允许他以“海豹”突击队员身份退役，而埃斯珀一直蒙在鼓里。

国防部24日同时说，埃斯珀批准加拉格本月底以“海豹”突击队员身份退役，取消对他的审议。

【军方忙“结案”】

加拉格的3名上级27日同样受到“免审”处理。代理海军部长托马斯·莫德利宣布，上述3人将因“行为、表现、判断和专业精神方面的不合格”受到其他“相应行政措施”处理。

莫德利承认，海军特种部队有“风气问题”，停止审议不意味着放松“最高专业标准”要求。只是，海军、特别是特种部队“有危险和重要的任务”，“不应因最近的一系列事件继续受到干扰和负面关注”。

上述3名军官包括加拉格在伊拉克服役时的排长雅各布·波蒂尔。他所受指控是没有报告加拉格杀害战俘。

波蒂尔否认指控，且在加拉格被判谋杀罪名不成立后指控遭撤销。

美联社报道，波蒂尔的律师说，波蒂尔很高兴能留在“海豹”服役，“极为感谢特朗普总统给予坚定支持”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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