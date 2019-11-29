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默克尔力挺北约: 承诺增加军费 支持留下土耳其

2019年11月29日08:53  来源：新华网
 

　　德国总理安格拉·默克尔27日在议会发表讲话，强调北大西洋公约组织的重要价值，承诺到本世纪30年代初把防务支出提升至相当于国内生产总值(GDP)2%的水平。

　　【“欧洲无力自卫”】

　　默克尔对议员们说，保留北约符合德国利益，冷战时如此，当下亦然。

　　她说，德国应为北约效力，承担更多责任。

　　北约成员国定于12月4日在英国首都伦敦举行这一组织成立70周年特别峰会，然而法国总统埃马纽埃尔·马克龙11月初接受英国媒体采访时称，北约正在经历“脑死亡”。

　　作为回应，众多北约成员国和欧洲联盟官员为北约站台。默克尔当时说，马克龙没必要作出这种“空泛的评论”。

　　默克尔27日承认，当“欧洲周边有火情时”，美国已经“不再自动担起责任”。但是，她说，由于“欧洲光靠自己无法自卫”，所以维护好北约非常关键。

　　【土耳其应留下】

　　在11月初那次采访中，马克龙提到土耳其10月初进入叙利亚北部打击库尔德武装是单边行动，美国从上述地区撤军、为土军“腾地方”前也未与北约盟友磋商，试图以此说明北约成员国缺乏协调。

　　默克尔27日谈到土耳其这个北约盟友，似乎意在回应马克龙。她说，虽然土耳其在北约内有点“格格不入”，但是从地缘政治角度来看，土耳其对北约意义重大，应该留在北约。

　　土耳其1953年加入北约，在北约成员国中兵力规模仅次于美国。

　　默克尔再次承诺，德国将提高军费。她说，德国军费已从2014年占GDP1.18%提升至明年预算的1.4%，2024年将提高到1.5%，“人们可以相信”，到本世纪30年代初，德国军费将占GDP2%。

　　北约成员国在2014年峰会上同意，10年内把各自防务支出提高至占GDP2%的水平。美国总统唐纳德·特朗普多次批评欧洲盟友，特别是欧洲最大经济体德国，防务支出不达标。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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