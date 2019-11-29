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马克龙呼吁北约盟国更多参与萨赫勒地区反恐行动

2019年11月29日08:52  来源：新华网
 

　　新华社巴黎11月28日电（记者唐霁）法国总统马克龙28日呼吁北约盟国更多参与在非洲萨赫勒地区的反恐行动。

　　马克龙当天在巴黎爱丽舍宫会见到访的北约秘书长斯托尔滕贝格。马克龙在会谈后的联合记者会上说，13名法国军人近日在马里的反恐行动中因直升机相撞事故身亡，法国将重新考虑在萨赫勒地区的反恐战略。他呼吁北约盟国更多参与在萨赫勒地区的反恐行动，并表示当前北约的首要工作是反恐斗争。

　　斯托尔滕贝格在记者会上说，他与马克龙的会谈“坦诚并富有成果”，他赞赏法国在萨赫勒地区反恐行动中所起的主要作用。

　　斯托尔滕贝格随后在接受法国媒体采访时说，北约认识到在萨赫勒地区开展反恐行动的重要性。如果法国向北约提出要求，北约将会提供支持。

　　法国总统府26日发表声明说，在萨赫勒地区25日晚进行的一次反恐行动中，两架直升机在马里相撞，导致13名法国军人身亡。

　　萨赫勒地区是非洲撒哈拉沙漠以南一个宽320公里至480公里的区域，横跨塞内加尔、毛里塔尼亚、马里、布基纳法索、尼日尔等国。法国2014年8月启动“新月形沙丘”行动。在这一行动框架下，法国向非洲萨赫勒地区派遣约4000名军人，与地区内的多国军队协同作战，共同打击恐怖主义。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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