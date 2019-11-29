特朗普突访阿富汗 美重启与塔利班谈判

人民网华盛顿11月28日电 （记者李志伟）当地时间28日，特朗普总统在美国感恩节期间突然访问了阿富汗。特朗普与阿富汗总统加尼举行会谈，他说美国已与塔利班重新启动和平谈判。

特朗普与加尼会谈时候说，“塔利班希望达成协议，我们正在与他们会谈”。《纽约时报》报道说，特朗普重申了他准备减少驻阿美军的愿望。美国媒体报道称，美军正在逐渐削减驻阿美军规模，不久前减少了2000名驻军，现在约1.2万至1.3万兵力，五角大楼计划将驻军规模进一步缩减至8600人。而美国与塔利班的谈判旨在结束长达18年的阿富汗战争。

此次行程十分保密，白宫此前没有相关行程通告。当天，特朗普乘坐飞机抵达阿富汗巴格拉姆空军基地。他与约500名驻阿美军一起聚餐庆祝感恩节。他在活动上讲话说，“塔利班希望达成协议，我们看一看他们是否真的想达成协议”。

今年9月，美国与塔利班的谈判破裂。按照当时谈判进度，美国承诺在135天内从阿富汗撤出5000名士兵，并关闭5个美军基地，塔利班也承诺不再发动袭击。但由于美国政府临阵变卦，美军撤离的谈判协议签署失败。

此前，塔利班对特朗普11月下旬提出的撤军方案表示不寄予厚望，因为美国的任何决定不到真正实施都“为时过早”。

这是特朗普就任总统以来第二次到访美军海外战区。去年底他曾经访问伊拉克。

美国有线电视新闻网报道说，阿富汗战争从2001年开始，已经有2300多名美军士兵在此丧生，美国支付了数以亿计的美元用于这场海外战争。

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