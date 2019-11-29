中国大陆四所高校跻身亚洲前十 亚洲顶尖雇主最青睐清华北大毕业生

人民网伦敦11月28日电（白天行） 在总部位于伦敦的世界大学排名机构QS最新公布的2020亚洲大学排名中，中国大陆高校首次占据亚洲前十名中的4席。清华大学排名亚洲第四，领军中国大陆大学，紧随其后的是北大（亚洲第五）和浙江大学（亚洲第六，进步7名），复旦大学（亚洲第七名）。与2009年首届QS亚洲大学排名对比，中国大陆顶尖大学进步显著。2009年，只有一所中国大陆高校进入亚洲前十，现为4所。2009年只有2所中国大学进入前20名，现有5所（上海交通大学亚洲第十七名）。

中国165所大学进入亚洲500强，数量上排名亚洲第一。其次是印度（101所），日本（87所），和韩国（71所）。其中，中国大陆118所，中国香港8所，中国台湾37所，中国澳门2所。

QS亚洲大学排名的指标体系共有11项，公布550强大学。本次排名数据包括全球最大的学术同行评议以及顶尖用人单位调查，参考了全球94672名顶尖学术专家以及44884家用人单位的意见。

中国大陆有10所大学在学术声誉进入亚洲50强，例如：南京大学、北京师范大学、中山大学。6所中国大陆大学在雇主声誉中进入亚洲50强。亚洲最受用人单位青睐的大学都位于中国大陆：北大、清华在雇主声誉方面分列亚洲第一和第二。

中国大陆在所有和科研相关的硬指标上表现突出。25个中国大陆大学在“篇均引用”指标上进入亚洲50强。

中国大陆高校国际化程度也在不断提高，在国际研究合作的指标中，17所中国大陆高校位列前50位。

QS全球教育集团中国总监张巘博士表示：“中国建国70周年，高等教育迅猛发展，‘双一流建设’效果显著。中国最顶尖大学的学术成果已经得到了国际社会的广泛认可。”

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)