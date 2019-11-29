讲述亲历故事  见证辉煌历程（风从东方来——国际人士谈新中国70年发展成就）

图为6月12日，尼尔·布什（左三）在亚特兰大为美国前总统卡特颁发首届美中关系卓越领袖奖，其子詹姆斯·卡特（左二）代为领奖。

本报记者 张梦旭摄

图为今年9月，兹拉特科·拉古姆季亚在北京参加第三届太和文明论坛。

本报记者 李欣怡摄

图为今年10月，朴晋范在北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会参观。

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图为2018年6月，帕特里斯·凯恩（左三）在故宫宝蕴楼参观。

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共建一带一路已取得良好成果

（美国）尼尔·布什

中国的巨变让我对很多问题有了新认识。中国政府解决问题迅速高效，给我留下深刻印象。共建“一带一路”倡议是一项积极的倡议，迄今已取得良好的成果。美中两国之间的共同点远比分歧要多，我认为应该通过相互尊重和深入对话来解决问题

今年是中华人民共和国成立70周年。我参加了10月1日在北京举行的庆祝大会，见证中国人民充满自豪地庆祝国家取得的辉煌成就。

从1975年第一次来中国至今，我目睹了中国全方位的快速发展，我的生活也一直与中国息息相关。

1974年，我的父亲开始担任美国驻华联络处主任。我和家人于1975年夏天第一次来到中国。当时中国老百姓生活还比较贫困，整个国家的对外交往还不多。中国实行改革开放后，踏上了翻天覆地大变化的进程。如今，中国数亿人摆脱了贫困，中等收入群体数量不断增长。随着财富的积累，老百姓的生活水平大幅提高，出国旅游和留学越来越方便。这些在40多年前是难以想象的。

我一直在努力促进美中关系发展。今年9月初，我来北京参加“中国发展高层论坛2019专题研讨会”。中国政府解决问题迅速高效，给我留下深刻印象。我与现场听众分享了这方面的感受。比如，北京的空气质量明显变好。中国政府下决心把改善空气质量作为一件大事来抓，效果显著。不仅是治理大气污染，还包括食品安全、住房问题等民生领域的方方面面，中国各级政府都能找到解决问题的办法，并真正付诸实施，让民众受益。

我认为中国发展取得成功的关键因素之一，在于有一个强有力的领导制度以及稳定的政策框架。中国政府连续实施五年计划，这为国家带来前所未有的经济增长，也吸引了大量外资。中国有一套不同于西方国家的干部选拔任用体系。工作表现是领导干部考核评价机制的重要内容之一，尤其是工作成绩要能真正惠及民生。

中国的巨变让我对很多问题有了新认识。现在我有一个非常坚定的观点：并不是任何一个国家都可以用一模一样的制度来治理。每个国家有不同国情，处于不同的经济发展阶段，应该基于各国的实际情况建立相应的治理体系。

中国提出共建“一带一路”倡议，这是一项非常重要的全球性合作倡议。通过提升参与国家的道路、铁路、港口、学校等基础设施水平，实现共同发展和繁荣。美国国内对共建“一带一路”的意见不一致，但我始终认为，共建“一带一路”是一项积极的倡议，迄今已取得良好的成果。中国可以更多地向世界分享这些信息。

今年也是美中建交40周年。我父亲一再表示，美中关系是世界上最重要的双边关系。事实上，美中两国在过去40年里，从商业、教育、政治和文化的密切交往中都大受裨益，实现双赢。美国消费者享受到了物美价廉的中国商品，美国经济实现增长和充分就业。如今，中国数亿人摆脱贫困，中国已成长为世界第二大经济体。

当前美中关系进入一个富有挑战性的时刻。事实上，美中两国之间的共同点远比分歧要多，我认为应该通过相互尊重和深入对话来解决问题。我热切希望美中关系能够重回正确轨道。我们需要使双方的关系更加稳定，以共同应对日益严峻的全球挑战，例如打击恐怖主义，遏制大规模传染病以及促进地区和世界的和平与稳定。

（作者为美国乔治·布什美中关系基金会主席、美国前总统老布什之子，本报驻美国记者张梦旭采访整理）

开放的中国是世界的机遇

（波黑）兹拉特科·拉古姆季亚

中国的发展经验为世界各国提供了重要借鉴。我欣喜地看到，在中国共产党的领导下，中国人民团结一致，为实现中华民族伟大复兴的共同目标而努力奋斗。开放的中国同世界形成了更加良性的互动，进一步促进中国和世界的共同繁荣

2002年，我首次来到中国，当时参观上海的经历令我记忆犹新。彼时上海正在规划建设高铁，修建跨海大桥和联通洋山岛上新的外海深水港，到处展露出快速发展的蓬勃生机。2014年再次来到中国时，我不禁为亲眼见到的巨大变化所震惊。人民生活水平、基础设施建设、城市治理水平和现代化程度均得到了巨大提升，中国取得的成就令人瞩目。

70年来，中国经济社会面貌发生了翻天覆地的变化，基础设施联通程度不断提高。与此同时，中国的科学技术发展日新月异：从载人航天技术到5G通信技术，中国科技在很多领域已经达到世界领先水平。2018年中国受理的专利申请数量高居全球榜首，其数量相当于排名第二至第十一位的申请量总和。不少中国的科技领域更是吸引到了全球顶尖人才参与研究。

中国的发展经验为世界各国提供了重要借鉴。令我印象最深刻的是，中国在实现经济快速增长的同时，保持了社会稳定。我认为，中国的社会稳定不仅根植于中华传统文化中对于和谐的推崇，更源于中国人民的安定团结。

中国是世界上人口大国，拥有悠久灿烂的历史文化。过去70年中，中国有条不紊地实现了全面发展。中国政府充分考量不同地区人民文化背景、经济发展程度等方面的差异，因地制宜，带领大家实现共同发展。2018年，中国共减少农村贫困人口1386万人，连续6年减贫1000万人以上。这充分说明实现共同富裕是中国政府一以贯之的目标。我欣喜地看到，在中国共产党的领导下，中国人民团结一致，为实现中华民族伟大复兴的共同目标而努力奋斗。

新中国成立70年来取得的巨大成就，与中国独特的发展道路密不可分。中国的发展经验表明，每一个国家在发展过程中都会面临挑战，需要因地制宜、实事求是地制定改革措施，不断试验，最终战胜挑战，向前发展。

当今世界面临单边主义、保护主义抬头等构成的多重挑战，这更加凸显出开放的重要性。开放的中国同世界形成了更加良性的互动，进一步促进中国和世界的共同繁荣。现在，我时常来中国参加各种学术论坛，同来自世界各地的专家共同探讨未来世界的发展方向。很多专家都认为，开放的中国是世界的机遇，繁荣的中国将为建设开放型世界经济注入活力、注入信心。

如今，中国的开放进入了新阶段。共建“一带一路”倡议通过国家层面的发展战略对接，带动各国及企业相互投资，为全球发展提供了更加宏伟的愿景，也为全球基础设施发展带来了重要机遇。这是对全球基础架构的投资，促进全球互联互通。

波黑积极参与共建“一带一路”，同时也是中国—中东欧国家合作（16+1合作）的成员国。在共建“一带一路”的推动下，中国和波黑两国更加了解对方，找到了更多的共同利益。共建“一带一路”正在为波黑带来巨大的发展机遇。

我对中国未来的发展充满信心，相信在中国共产党的领导下，中国人民一定能够攻坚克难，再创辉煌。

（作者为波黑前总理，本报记者李欣怡采访整理）

向世界讲述中国发展的故事

（韩国）朴晋范

中国的发展变化给我带来许多创作灵感和思考。高铁、移动支付、共享经济……中国亮出了一张张创新发展的名片。在新趋势、新技术面前，中国勇于加大创新，探索尝试，适应迅速并将其活用于各个领域，这是中国发展的优势，更让世界对潜力无限的中国未来充满期待

70年来，新中国一步步走来，风雨砥砺，奋发图强，取得的发展成就是超越想象的。作为一名来自韩国的纪录片制片人，中国的发展变化给我带来许多创作灵感和思考。

我与中国结缘的故事，要从1988年谈起。那一年，中国派体育代表团参加在韩国举办的奥运会，开始与韩国民间进行直接贸易，结束了长期以来通过第三方进行转口贸易的时代。两国贸易额很快突破10亿美元。自从改革开放以来，中国展现出的发展韧性和深厚潜力令人振奋。也是在1988年，我进入韩国首尔大学，开始学习中文。毕业后，我进入韩国KBS电视台工作。能够成为新中国发展历程中的一位见证者和记录者，我是幸运的。2008年，我来到清华大学攻读硕士学位。2010年，我开始担任KBS电视台常驻北京的制片人。

这些年来，我走访了中国绝大部分省区市。我和同事们深入中国各地采访，用镜头记录下中国各地的发展成果。2015年，KBS电视台推出特别纪录片《超级中国》，从人口、经济、外交、文化软实力等角度对中国进行了全景式介绍。韩国观众纷纷在网上留言：“很客观”“很震撼”“很解渴”。10%的高收视率在韩国纪录片业界是相当不错的成绩。拍摄这部纪录片的初衷，就是希望包括韩国观众在内的世界各国民众能更全面、更立体地了解中国。该片在韩国引发的热烈讨论和积极评价更让我备受鼓舞。

2016年，KBS电视台又推出系列纪录片《超级亚洲》。这次我们从“中国崛起”“中国制造”入手，探寻中国这片生机盎然的土地给世界发展带来的机遇。我这次作为一名监制参与纪录片制作，清晰地看到中国在高铁、电动汽车等高新技术领域的长足进展，深切地体会到中国正向“世界实验室”华丽变身。

高铁、移动支付、共享经济……中国亮出了一张张创新发展的名片。2018年7月，我有幸受邀与韩国学者一行走访了北京、上海、杭州和深圳4地。在参观华为、腾讯、阿里巴巴、今日头条等公司时，我真切地感受到这些企业高度重视并不断加大在高科技领域的研发和投资。中国将人工智能等高科技融入媒体发展，不仅在新兴媒体中广泛应用，传统媒体也在积极求变。在新趋势、新技术面前，中国勇于加大创新，探索尝试，适应迅速并将其活用于各个领域，这是中国发展的优势，更让世界对潜力无限的中国未来充满期待。

中国的高质量发展吸引着全世界的目光。我希望未来有更多机会，继续向世界讲述中国真实、生动的发展故事。

（作者为韩国KBS电视台纪录片制片人，本报记者陈尚文采访整理）

中国数字化转型成绩斐然

（法国）帕特里斯·凯恩

短短70年，中国人民创造了伟大成就。以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术日新月异，数字经济已成为未来经济发展的重要驱动力。中国积极推动包括制造业在内的多行业的数字化转型，成绩斐然

去年6月，我有幸参观了故宫的宝蕴楼，观看了故宫文物修复技艺展示。在被璀璨的中华文明震撼的同时，我也产生一个想法，希望有更多民众可以亲眼目睹这些人类文明的精华。我欣喜地得知，中国故宫在未来3年将通过数字采集、云端服务和智慧科技等前沿技术，在文物保护与文化研究领域深度建设“数字故宫”。

短短70年，中国人民创造了伟大成就。“数字故宫”正是中国积极推动数字经济发展的缩影。当前，以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术日新月异，数字经济已成为未来经济发展的重要驱动力。中国积极推动包括制造业在内的多行业的数字化转型，成绩斐然。据9月份发布的《中国互联网发展报告2019》显示，2018年中国数字经济规模达到31.3万亿元，占GDP比重达34.8%。

看到这些数据，我的内心深受鼓舞，让我感觉到泰雷兹在这片热土上大有可为。多年来，我们一直深耕数字技术。自2014年以来，我们已经投资了近70亿欧元，大力发展网络安全、大数据、互联互通和人工智能四大关键数字技术。我们在华收购多家数字技术高科技公司，并开设了3家数字工厂，加速自身及客户的数字化转型。

5G通信技术给数字化转型带来更多的可能性。强大的5G网络，将促进物联网发展，进而推动多行业的数字化转型。年初，我们组建了数字身份与安全业务部，拥有数据保护以及网络安全等技术，开发安全解决方案以应对社会所面临的主要挑战，如无人机空中交通管理、数据和网络安全、机场安全以及金融交易安全。我们继续同中国工商银行合作，推动中国数字支付转型。

我们在中国轨道交通和航空领域分别投资建立合资企业，开发和创新相关产品和解决方案，这将满足中国乃至全球市场的需求。特别值得一提的是，我们与合资企业携手助力北京大兴国际机场空管自动化系统落成。我再来北京时，一定要选择在这座创造了诸多“全球第一”机场降落的航班，亲身体验这里的神奇。

今年新中国喜迎70华诞。我们为中国人民感到骄傲的同时，也很荣幸参与了中国航空、轨道交通、数字身份和安全等行业的发展，为中国的经济增长贡献一份力量。未来，我们将继续致力于成为中国在迈向数字化和创新进程中的重要合作伙伴，为促进数字经济和实体经济融合发展添砖加瓦。

（作者为泰雷兹董事长兼首席执行官，本报记者牛瑞飞采访整理）

本版制图：蔡华伟

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《 人民日报 》（ 2019年11月29日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)