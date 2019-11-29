澳大利亚电信诈骗日趋猖獗

11月27日，澳大利亚政府宣布一项打击电话诈骗的新计划，将在整个通信行业试行三项措施，包括设立黑名单阻断伪装成权威机构的诈骗电话、识别并屏蔽那些诱骗回拨以收取高昂费用的诈骗电话，以及定位实施诈骗的海外电话。

长期以来，澳大利亚饱受电信网络诈骗困扰。据澳大利亚竞争和消费者委员会运营的诈骗监察平台Scamwatch统计，2019年澳大利亚人报告频率最高的诈骗套路为钓鱼诈骗、威胁生命或拘捕、身份盗窃和虚假账单。

这些手段十分老套，成功率却不低。2019年，仅在Scamwatch一个平台上报告的诈骗就有近14.5万起。据澳大利亚竞争与消费者委员会统计，2019年诈骗给澳大利亚人带来的损失已达5.32亿澳元（1美元约合1.48澳元）。诈骗带来的经济损失在逐年增长，2018年这个数字为4.89亿澳元，比2017年的3.4亿澳元高出44%。

澳大利亚成为诈骗分子的狩猎场，和个人信息保护意识淡薄有关。尽管澳大利亚人日常生活中比较注重隐私，不会轻易告诉陌生人自己的手机号码，但是很多人对网络上的数据泄露并不设防。据《每日邮报》澳大利亚版报道，一项新研究发现，澳大利亚56%的办公室职员个人数据在网络钓鱼诈骗中被盗。其中只有30%的人采取了更改密码等预防性措施，90%的受访者相信自己能够识别骗局。他们还普遍认为，应该有其他机构负责保护自己的个人信息。

同时，掌握大量个人信息的机构在网络信息安全方面的表现也令人担忧。今年8月，澳大利亚网络安全智库“深度安全”发布的研究报告显示，在过去的12个月里，38%的公司没有进行过任何正式的网络安全意识培训，70.1%的数据泄露由人为错误直接造成。此外，63%的机构没有设立专门的网络安全部门，55%的机构没有设置任何网络治理平台。忽视网络安全，让澳大利亚的数据泄露事件从去年2月以来激增了7倍。

面对日趋猖獗的电信网络诈骗，澳大利亚政府采取多种应对手段，但收效并不明显。比如，设立网络犯罪在线举报和欺诈报告平台，通过大数据来研究其分布规律，对公民作出警示。通过公民身份识别和金融交易监管系统，帮助受害者追踪交易记录，尽可能挽回损失。

（本报堪培拉11月28日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月29日 16 版）

(责编：李枫、岳弘彬)