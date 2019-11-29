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世界卫生组织——

今年全球麻疹病例已超过44万

2019年11月29日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社日内瓦11月28日电  （记者刘曲）全球多个国家和地区正经历大规模麻疹疫情。世界卫生组织日前发布的2019年全球麻疹疫情最新数据显示，截至11月初，今年全球已报告麻疹病例超过44万例。

　　世卫组织数据显示，截至11月5日，已报告麻疹疫情的有187个成员国，其中非洲、中东及欧洲地区疫情最为严重。10月和11月的新增病例数较年初已有大幅下降，但遭受疫情影响的国家仍然较多。

　　在非洲，刚果（金）不仅埃博拉病毒仍在肆虐，麻疹疫情也扩散至所有省份。截至11月17日，该国已向世卫组织报告麻疹疑似病例超过25万例，比前一周增加约8000例，其中相关死亡病例约5000例。乍得报告约2.6万例疑似病例，疫情蔓延至94％的国土。此外，马达加斯加、尼日利亚、几内亚等国疫情仍在持续。

　　截至11月8日，中东地区疫情最严重的国家也门共报告5800例确诊病例，其后是苏丹和索马里，分别报告约3600例和2800例确诊病例。此外，突尼斯、伊拉克、黎巴嫩等报告病例数也都超1000例。

　　在欧洲，截至11月5日，疫情最严重的乌克兰共报告约5.7万例病例。亚洲的孟加拉国和泰国分别报告了约4200例和4800例确诊病例。菲律宾和越南今年年初病例数曾迅速增长，但目前新增病例已逐渐减少。

　　新西兰仍处于疫情暴发期，确诊病例达2000例。疫情还扩散至萨摩亚、汤加、斐济等太平洋岛国。

　　美洲受疫情影响最严重的是巴西，截至11月9日共报告约1.2万例确诊病例。美国纽约州宣布了两次大规模疫情持续暴发，目前小规模疫情仍在其他州持续。

　　世卫组织建议，尽快接种两剂麻疹疫苗是最有效的预防措施。

　　麻疹是一种病毒性传染病，病毒通过飞沫传播，最初症状通常在感染后10至12天出现，包括发热、上呼吸道炎症、结膜炎、咳嗽、皮肤红色斑丘疹等。尽管已有安全有效的疫苗，但麻疹仍是全球幼儿死亡主因之一。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月29日 16 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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