欧盟未来发展面临多重挑战

11月27日，欧洲议会投票通过以乌尔苏拉·冯德莱恩为主席的新一届欧盟委员会（欧委会）委员名单，为预计12月1日举行的新一届欧委会就职铺平道路。新一届欧委会原本定于11月初就职，但由于委员人选一度遭到欧洲议会否决而不得不延期履新。欧洲舆论认为，新一届欧委会终于组建，新班子重任在肩，未来将面临多重挑战。

接替容克的冯德莱恩是欧委会历史上首位女性主席，本届欧委会还设置了三位执行副主席。当天，冯德莱恩在欧洲议会发表演讲，新一届欧委会集体亮相。12月初，本届欧委会将在布鲁塞尔举行正式会议。

根据欧盟现行规则，各成员国都应提名一位欧委会委员人选，人选须获得欧洲议会批准。今年10月，法国、匈牙利和罗马尼亚最初提名的人选因个人财务问题等原因遭到欧洲议会否决，处于“脱欧”过程中的英国宣称在12月大选前拒绝提名委员，致使新一届欧委会延期1个月就职。

冯德莱恩在向欧洲议会发表的演讲中承诺，将把应对气候变化、加快数字化转型和创造就业机会当作新一届欧委会的施政重点。她还表示，欧盟将维护多边主义，加强同联合国的协调；打击非法移民和贩卖人口，加强边界保护。

冯德莱恩重新阐述了她在应对气候变化的政策主张。她说，新一届欧委会将提出“欧洲绿色协议”，加大应对气候变化投资，加强技术创新，设立气候银行，推动制定全球标准，提供低价、清洁、安全的能源，未来欧盟签署的贸易协定将包含可持续发展和应对气候变化的内容。

在欧盟数字化转型方面，冯德莱恩提出了颇具雄心的目标。她说，数字化转型体现在社会生活的各个方面，将改变欧盟社会、经济和管理方式，未来欧洲必须掌握包括量子计算、人工智能、区块链和关键芯片在内的核心技术，使得欧洲企业具有全球竞争力。

欧洲舆论分析，除了应对气候变化，新一届欧委会依旧要处理英国“脱欧”、美欧关系、移民难民等棘手问题，挑战不小。

冯德莱恩提出的应对气候变化等倡议都需要大量资金投入。东欧成员国提出，摆脱化石燃料依赖，需要欧盟资金支持。英国“脱欧”对欧盟财政是一大损失，如何填补资金缺口、支持本届欧委会的政策，可能会引起成员国间的博弈。

英国《金融时报》分析，新一届欧委会在一个敏感时期产生，2019年联合国气候变化大会将在马德里召开，届时欧盟将发布应对气候变化计划。12月英国将进行大选，大选结果影响英国“脱欧”进程，欧盟也会就未来财政预算展开协商。这些议题对新一届欧委会来说都是不小的挑战。

（本报布鲁塞尔11月28日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月29日 16 版）

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