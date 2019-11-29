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人权悲剧 文明倒车（钟声）

2019年11月29日05:14  来源：人民网－人民日报
 

　　无论是美墨边境出现的移民人权危机，还是阻挠国际监督，都暴露出美国在人权问题上在开文明的倒车。美国已成为国际人权事业发展的一大障碍

　　

　　本届美国政府成立以来，移民问题被迅速政治化，数以万计的儿童移民被强行关押，“骨肉分离”政策酿出大量惨剧。面对各方谴责，美国非但不从根本上改变自身相关政策，反而一再抵制联合国等国际机构的监督调查，在人权问题上的虚伪与霸道昭然若揭。

　　今年7月，联合国人权高专巴切莱特发表声明，对美国非法移民关押设施的状况深表“震惊”。她特别批评美国关押儿童移民的做法可能构成国际法所禁止的“残忍、不人道或有辱人格的待遇”。此前，依照联合国人权理事会有关决议，联合国人权与国际团结问题独立专家提交报告指出，美国政府奉行民粹主义，使用带有种族主义和仇外色彩的措辞污蔑和诋毁移民，并将儿童与其寻求庇护的父母强行分开，严重危及移民的生命权、尊严和自由权等多项人权。

　　联合国机构做出的上述判断，道出了当前美国移民政策导致人权危机的实质，反映了国际社会对这一问题的基本看法。即使是美国的长期盟友，对其做法也难以苟同。英国儿童事务专员安妮·朗菲尔德指出，把孩子和父母分开“既残忍又痛苦，会造成长期的情感伤害”。

　　然而，在世界舞台将“人权”口号喊得震天响、动辄以陈词滥调指责其他国家侵犯人权的美国，却对本国自己制造的人权悲剧和国际社会的谴责置若罔闻。英国《卫报》等多家媒体的报道指出，截至今年3月，围绕美国国内出现的各方面人权问题，联合国各领域人权问题特别报告员提出的相关正式质询文件多达22项。对此，美国概不回复。美国公民自由联盟对联合国人权理事会表明，在美墨边境移民人道主义待遇迅速恶化的背景下，联合国相关人权问题专家多次要求访问该地区，但都得不到美方回应。

　　在人权领域，美国抵制国际监督早已不是什么新闻。近年来，美国政府也未向联合国消除种族歧视委员会、联合国禁止酷刑委员会按期提交报告。2018年，美国政府高调宣布退出联合国人权理事会，令世界愕然。更有甚者，美国国务卿、总统国家安全事务助理等高官公然对国际机构发出威胁，声称如果国际刑事法院启动对美国在阿富汗所涉战争罪调查，美国将对该法院的法官和检察官实施制裁。

　　滑稽的是，美国自身人权纪录劣迹斑斑，不仅不以为耻，还试图将本国人权话语强加于人。今年早些时候，美国国务院高调宣布成立所谓“天赋人权委员会”，声称此举是出于对现有全球人权治理机制的不满，旨在从“美国传统”出发重新定义人权。有评论指出，这是要将美国、特别是美国右翼保守派的人权理论推向全球。当现有全球人权治理机制与美国发生碰撞，美国不惜推倒既有规则，试图蛮横地垄断国际人权话语解释权。

　　国际人权事业不是美国的“私产”，丑闻频发的美国更没有资格站上人权高地，以人权为幌子，对他国内政说三道四。无论是美墨边境出现的移民人权危机，还是阻挠国际监督，都暴露出美国在人权问题上在开文明的倒车。美国已成为国际人权事业发展的一大障碍。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月29日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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