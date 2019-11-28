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人民日报评论员：任何威胁都吓不倒中国人民——干涉内政不会得逞

2019年11月28日21:16  来源：新华网
 
原标题：人民日报评论员：任何威胁都吓不倒中国人民——干涉内政不会得逞

　　新华社北京11月28日电　人民日报11月29日评论员文章：任何威胁都吓不倒中国人民——干涉内政不会得逞

　　美方不顾中方多次严正交涉和强烈反对，悍然将所谓“香港人权与民主法案”签署成法，此举严重干预香港事务，严重干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，是赤裸裸的霸权行径，中国政府和人民坚决反对。我们正告美方，任何威胁都吓不倒中国人民，任何干涉中国内政的图谋注定不会得逞。

　　5个多月来，香港持续发生的激进暴力犯罪行为，严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线。暴徒疯狂打砸、肆意纵火、瘫痪交通、暴力袭警、残害市民，将香港推到了极为危险的境地，广大香港市民的基本权利和自由受到严重侵害和威胁。大量事实表明，美国反华势力与香港反中乱港势力内外勾结、狼狈为奸，美方是搞乱香港的最大黑手。为了达到其险恶政治目的，美国国会和一些政客不惜赤膊上阵，从幕后走到台前，打着支持香港“人权”“民主”的幌子，不断发表颠倒黑白、混淆是非的言论，居心叵测地炮制、推动所谓“香港人权与民主法案”。现在美方又不顾中方的严正交涉和强烈反对，将该法案签署成法，赤裸裸地为反中乱港分子撑腰打气、为暴徒摇旗呐喊，这是对中国内政的粗暴干涉，也是对广大香港同胞共同利益和根本利益的严重损害。美方这一系列恶劣行径，不仅是和700多万香港市民作对，和14亿中国人民作对，也是和世界公义、国际基本准则作对。

　　美方的所作所为，再次暴露了其毫无底线的双重标准和虚伪丑陋的霸权逻辑。企图以一国国内法干涉别国内政，何谈民主？无视香港暴力犯罪行为造成的破坏，何谈人权？把暴徒丧失底线、泯灭人性的行径美化为追求“人权”与“民主”，为暴力行为火上浇油，其根本目的是破坏香港繁荣稳定，破坏“一国两制”伟大实践，破坏中华民族实现伟大复兴的历史进程，其用心险恶歹毒，昭然若揭。

　　中国人民不信邪也不怕邪，不惹事也不怕事。回望新中国成立以来的历史和现实，美方应该清楚，任何威胁都吓不倒中国人民，只会进一步激发中国人民众志成城的民族精神；任何压力都压不垮中国人民，只会让中国人民更加看清霸权主义的本质。香港的繁荣稳定，中国的发展成就，是靠自己奋斗打拼得来的，不是谁恩赐的。任何人不要低估我们维护香港繁荣稳定的坚强决心，不要低估我们维护“一国两制”的坚定意志，不要低估我们维护国家主权、安全、发展利益的能力和手段。

　　美方干涉中国内政的图谋，注定失败。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。香港是中国的一个特别行政区，中国政府绝不允许任何人在香港恣意妄为。不管香港局势如何变化，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。我们将继续坚决贯彻“一国两制”方针，坚定支持行政长官带领香港特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子，任何企图破坏香港繁荣稳定、阻碍中国发展的企图都是徒劳的！

　　任何外来威胁、施压都吓不倒、压不垮包括香港同胞在内的14亿中国人民，任何力量都不能阻挡中华民族伟大复兴的进程。我们奉劝美方不要打错了算盘，不要指望中国会吞下损害自己核心利益的苦果；我们奉劝美方不要一意孤行，否则中方必将予以坚决反制，一切后果必须由美方承担。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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