外交部斥美方签署涉港法案：赤裸裸的霸权行径

人民网北京11月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会实录如下：

应韩国外交部长官康京和邀请，国务委员兼外交部长王毅将于12月4日至5日访问韩国。

中韩互为重要近邻和合作伙伴，当前两国关系保持良好发展势头，双方在国际地区问题上保持密切协调合作。访问期间，王毅国务委员将会见韩国领导人，同康京和外长举行会谈，双方将就双边关系和共同关心的问题深入交换意见。

问：美国总统特朗普27日签署“香港人权与民主法案”。中方对此有何评论？

答：美方将所谓“香港人权与民主法案”签署成法，此举严重干预香港事务，严重干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，是赤裸裸的霸权行径，中国政府和中国人民坚决反对。中方已就此向美方提出严正交涉和强烈抗议。

香港回归祖国以来，“一国两制”取得举世公认的成功，香港居民依法享有前所未有的民主权利。美方罔顾事实、颠倒黑白，公然为疯狂打砸烧、残害无辜市民、践踏法治、危害社会秩序的暴力犯罪分子撑腰打气，性质极其恶劣，用心十分险恶，其根本目的是破坏香港繁荣稳定，破坏“一国两制”伟大实践，破坏中华民族实现伟大复兴的历史进程。

我们要正告美方，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国政府和势力都无权干预。这一所谓法案只会让包括香港同胞在内的广大中国人民进一步认清美国的险恶用心和霸权本质，只会让中国人民更加众志成城。美方的图谋注定失败。

中国政府反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。我们奉劝美方不要一意孤行，否则中方必将予以坚决反制，由此产生的一切后果必须由美方承担。

问：美方将“香港人权与民主法案”签署成法，是否会影响中美经贸磋商？

答：我刚才说过了，中国政府和中国人民坚决反对美方将所谓“香港人权与民主法案”签署成法。中方强烈敦促美方不得实施该法，以免影响中美关系和两国在重要领域的合作。

问：据报道，欧洲议会27日通过了由冯德莱恩担任主席的新一届欧盟委员会名单。新一届欧委会将于12月1日就职。中方对此有何评论？对新一届欧委会有何期待？

答：我们注意到欧洲议会通过了新一届欧盟委员会名单。中国政府一贯高度重视发展同欧盟的关系，重视欧盟委员会的地位和作用。中方始终支持欧洲一体化进程，希望欧盟保持团结、稳定、开放、繁荣。

中国和欧盟是世界两大重要经济体和两大稳定力量。当前形势下，彼此间保持开放包容，持续扩大合作，不仅符合双方利益，也有利于为世界注入更多的稳定性和正能量。我们希望欧方同中方一道，在尊重彼此核心利益和重大关切的基础上，本着相互尊重、互利共赢的精神，深化互信，扩大合作，妥处分歧，推动中欧全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，让中欧合作的成果更好地惠及双方人民。

问：美方将“香港人权与民主法案”签署成法，中方表示将对美方进行坚决反制，你能否介绍更多细节？反制措施是立即出台，还是要酝酿一段时间？

答：中国政府和中国人民坚决反对美方将所谓“香港人权与民主法案”签署成法。此举严重干预香港事务，严重干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，是赤裸裸的霸权行径。中方已就此向美方提出严正交涉和强烈抗议。

对于美方干涉中国内政、损害中方利益的行径，中方必将采取有力措施坚决反制。任何人都不要低估中方维护国家主权、安全、发展利益的坚定决心，也不要低估中方贯彻“一国两制”方针、维护香港繁荣稳定的坚定决心。

问：有媒体近日披露，巴拿马前总统巴雷拉2017年曾收受中国政府大量援助以换取中巴建交。台湾方面称，大陆一贯以援助手段诱使贪腐政客将个人利益置于国家之上。中方有何评论？

答：中国和巴拿马在一个中国原则基础上建立外交关系，完全符合国际法和国际关系基本准则，是大势所趋、人心所向。去年，巴拿马政府公开了同中方签署的包括《中巴建交联合公报》在内的26份协议全文，充分表明两国建交光明磊落、公开透明。巴方也多次重申，巴中建交是政治决断，完全基于一个中国的政治原则。

建交后，中方为巴拿马经济社会发展提供了力所能及的帮助，支持巴方建设了阿玛多尔会展中心、科隆平安城市等项目，这些项目都着眼于造福巴拿马人民，不是给予哪个政党或者哪个人的好处，不存在任何利益输送和私下交易。真正搞“金援外交”和利益输送的恰恰是台湾当局。台湾当局“以援助换外交”的有关说法完全是无中生有，自欺欺人，不过是在以己之心，度人之腹。

问：据报道，教皇方济各从日本返回梵蒂冈途中表示，“我真的很想去北京。我爱中国。”中方对此有何回应？是否将邀请其访华？

答：我们看到有关报道，对教皇表达的友好和善意表示赞赏。中梵之间保持良好沟通，我们对中梵关系改善取得进展感到高兴。中方对推进中梵关系是真诚和积极的，对双方开展交往是开放和欢迎的。

问：我有两个问题。法国外交部周三批评中方在新疆对待少数民族的做法，呼吁中方停止大规模拘禁行为。你对此有何评论？德国总理默克尔在德国联邦议院发表演讲时也批评了中国的治疆政策，并对香港区议会选举结果表示赞赏。中方对此有何评论？

答：你提到的一个是涉疆问题、一个是涉港问题。我分别回答你。

关于涉疆问题，中方已经多次介绍了有关情况和立场。1990年至2016年底，新疆发生了数千起暴恐事件，造成大量无辜人员伤亡和财产损失。新疆地方政府采取反恐和去极端化措施光明正大，无可非议。

去年底以来，已有上千名外国使节、国际组织官员、媒体人士先后到新疆参访，他们亲眼看到了新疆预防性反恐和去极端化措施所取得的显著成效。

这里我要强调，新疆事务纯属中国内政。我们坚决反对任何人、任何势力借涉疆问题干涉中国内政。

关于你提到的第二个问题，也就是德方在涉港问题上的一些言论，这里我要指出的是，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。

问：中方何时对美签署“香港人权与民主法案”采取反制措施？实施反制措施的时机和中美经贸磋商有关吗？

答：我刚才已经说过了，我们坚决反对美方将所谓“香港人权与民主法案”签署成法，我们强烈敦促美方不得实施该法，以免影响中美关系和两国在重要领域的合作。至于你关心的中方反制措施有哪些、何时出台，请你保持关注，该来的早晚会来。

追问：听起来中方似乎需要观察美方如何实施该法案，然后再做决定，是这样吗？

这是你的解读。我刚才说的是，我们敦促美方不得将该法付诸实施，以免对中美关系和两国在重要领域的合作造成影响。至于你非常关心的反制措施，既然你这么关心，就请保持关注，该来的早晚会来。

问：你刚刚发布了王毅国务委员将访问韩国的消息。请问王毅国务委员访问期间是否会同韩方讨论习近平主席访韩的问题？

答：我刚才已经介绍过了，王毅国务委员访问韩国期间，将会见韩国领导人，同康京和外长举行会谈，双方将就双边关系和共同关心的问题深入交换意见。

至于你关心的习近平主席访问韩国的问题，我可以告诉你的是，中韩作为近邻，一直保持着密切高层互访和政治外交沟通。如果有这方面的消息，我们会及时发布。

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