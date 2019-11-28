国际展览局高度评价北京世园会

人民网巴黎11月28日电（记者刘玲玲）国际展览局第166次全体大会11月27日在法国巴黎召开。中国代表团在大会上就2019年中国北京世界园艺博览会作了总结性报告，得到国际展览局及各成员国代表的高度评价。他们称赞北京世园会是一场专业性强、内容丰富、十分成功的园艺博览会，创下A1类世园会新的官方参展者数量记录，为其他国家世园会的举办起到了示范引领作用。

中国代表团在大会上陈述了北京世园会的举办情况和在国际招展、展览展示、文化交流、国际合作、绿色发展理念传播等方面取得的主要成效。7年筹备，162天运营会期，110个国家和国际组织参展，建设了100多个室外展园和54个室内展区，共举办3284场活动，934万中外观众参观……一系列数字带领与会代表们回顾了北京世园会的举办盛况。此外，中国代表团在会上还播放了北京世园会回顾宣传片，向全世界发出参观世园会的真诚邀请。

国际展览局中国首席代表、中国国际贸易促进委员会副会长张慎峰在讲话中表示，北京世园会诠释中国绿色发展理念，展示美丽中国建设成果，也推动世界各国在这一平台上开展生态文明建设成果和理念的交流与合作，携手共建绿色家园。未来中国还将进一步利用好北京世园会留下的宝贵财富，并使其发挥更大作用。

北京世园局常务副局长周剑平和中国花卉协会副秘书长彭红明在大会上就北京世园会的其他情况分别进行了说明。特别在后续运营方面，中国代表团强调将充分利用世园会遗产，建设新时代生态文明成果展示基地和世界各国绿色交流合作平台，带动区域绿色高质量发展，打造“永不落幕的世园会”。

国际展览局秘书长洛塞泰斯表示，通过举办北京世园会，我们看到中国人民为保护环境做出的巨大努力，也让全世界感受到保持绿色、健康生活的重要性。国际展览局主席克里斯滕森称赞精彩绝伦的北京世园会是一次巨大成功，令人印象深刻。国际园艺生产者协会秘书长布莱尔克里夫表示，北京世园会的组织执行高效有力，把世园会整体筹办水平提升到了新的高度。

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