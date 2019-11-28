联合国称平均每小时有13名儿童死于艾滋病

人民网讯 联合国发布报告称，由于无法获得治疗和预防艾滋病毒药物，全球平均每小时就有13名儿童死于艾滋病。

据巴林《海湾消息报》28日报道，联合国儿童基金会（ UNICEF ）发布报告称，艾滋病是全球面临的大问题，平均每天就新增5000人感染艾滋病病毒，对儿童的威胁也非常大，2018年，全球只有50%的感染艾滋病毒的儿童接受了必要的治疗，平均每小时就有13名儿童死于艾滋病。

UNICEF 执行主任福尔指出，“世界范围在预防和治疗艾滋病和艾滋病毒方面取得了进展，世界上有更多的母亲获得了抗逆转录病毒药物，以防止其婴儿感染艾滋病毒，这一比例从10年的44%上升到了2018年的82%，但各国之间的差异是显而易见的，非洲东部和南部国家在提供预防母婴传播的抗逆转录病毒药物方面位居前列（92%），其次分别是：拉丁美和加勒比地区（79%）、西非和中非（59%）、南亚（56%）、东亚和太平洋地区（55%）、中东和北非地区（53%），为此，我们仍不能放松警惕，不能忽视对儿童和青少年进行必要的检查和治疗，因为对他们来说是生死攸关的大问题。”

UNICEF 的报告表示，“数据表明，在艾滋病毒阳性儿童获得治疗的机会方面存在区域差异，南亚地区治疗机会的比例高达91%，中东和北非地区为73%,非洲东部和南部为61%，东亚和太平洋地区是61%，拉丁美洲和加勒比地区是46%，非洲中部地区是28%。”(安国章）

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