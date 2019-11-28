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全球约1/3女性曾遭受性别暴力 联合国妇女署呼吁消除暴力

2019年11月28日13:56  来源：人民网-国际频道
 

联合国妇女署中国办公室国别主任安思齐在启动仪式上发言。

（联合国妇女署供图）

人民网北京11月28日电（赵瞳）27日，“2019点亮橙色16日行动启动仪式——平等的一代：反对性别暴力”活动在北京启动，旨在呼吁和倡导消除各种形式针对女性的性别暴力行为。

联合国一项报告显示：全球约有三分之一的女性遭受过性别暴力。联合国妇女署中国办公室国别主任安思齐呼吁来自社会各界的人士，特别是年轻人，去学习防治和应对性别暴力。她指出，“消除性别暴力不是16天可以完成的行动，我们每一个人都有责任在每一天、每一处都助力实现这一目标。”

联合国妇女署国别亲善大使、中国著名演员海清出席启动仪式。

（联合国妇女署供图）

联合国妇女署国别亲善大使、中国著名演员海清也在致辞中呼吁：“拒绝漠视，传递爱与温暖，消除性别暴力需要我们一起努力”。

在圆桌对话环节，来自不同领域的专家和代表就“反对性别暴力”从不同的视角进行了深入讨论与分享。

在圆桌对话环节，专家与代表就“反对性别暴力”话题进行讨论与分享。

（联合国妇女署供图）

“点亮橙色”消除性别暴力16日行动是一项全球倡导活动，于每年11月25日“消除对妇女的暴力行为国际日”开始，持续16天直至12月10日“国际人权日”结束，旨在调动社会、大众、政府和联合国机构，扩大行动影响力，鼓励人们采取行动消除性别暴力。

橙色是16日行动的主题颜色，它象征着对性别暴力的警惕，以及性别暴力可能带来的伤害和代价。更重要的是，橙色也象征着希望和鼓励，以及对远离暴力威胁的向往。

此次活动共有来自多家驻华使馆、联合国机构、公益机构及媒体的100余位嘉宾出席。

(责编：燕勐、杨牧)
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