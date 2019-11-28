马朝旭：新START条约延期是国际社会的共同期待

11月27日下午，外交部副部长马朝旭（右）在中俄双边战略稳定磋商举行前会见俄罗斯副外长里亚布科夫。

【环球网军事报道 特约记者 杨铁虎】11月27日下午，外交部副部长马朝旭同俄罗斯副外长里亚布科夫举行中俄双边战略稳定磋商后共见记者时表示，《美俄关于进一步削减和限制进攻性战略武器措施的条约》（简称《新START条约》）延期是国际社会的共同期待。

《新START条约》是目前美俄两国之间惟一维护战略平衡与稳定的国际条约，将于2021年2月5日到期。作为美俄间的重要双边核裁军安排，该条约的延期问题牵动美俄战略安全关系，事关全球战略稳定，备受国际社会广泛关注。

俄罗斯多次公开呼吁美国开启《新START条约》的延期工作，但特朗普政府对此态度消极，继退出《中导条约》后，很可能再次退出这个重要条约，引发了世界各国对国际军控体系走向瓦解的强烈担忧。

马朝旭说，如果《新START条约》能够顺利延期，将对国际核裁军进程及全球战略稳定产生积极影响。

马朝旭表示，希望美方尽早对俄方立场作出积极回应。

《新START条约》即《新削减进攻性战略武器条约》，又称《美俄第三阶段削减和限制进攻性战略武器条约》，英文缩写《START-III》或《New START》，是美国和俄罗斯削减核武器的双边条约，由时任美国总统奥巴马和俄罗斯总统梅德韦杰夫于2010年4月8日在捷克首都布拉格签署。该条约于2011年2月5日正式生效，有效期为10年，经双方同意可延长5年。（完）

(责编：燕勐、贾文婷)